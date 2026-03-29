Marko Vuletić otvoreno o jednom od najtežih razdoblja: "Istina je da ga se bojim..."

Popularni hrvatski influencer i poduzetnik Marko Vuletić (26) iznenadio je i dirnuo svoje pratitelje jednom od svojih najosobnijih objava do sada. Naime, Vuletić je obilježio dvadesetu godišnjicu događaja koji mu je, kako sam kaže, pružio ''prvu priliku za novi život''. Riječ je o operaciji srca o kojoj je otvoreno pričao u više navrata, a sada je obilježio i jubilarnu godišnjicu, piše Net.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa View this post on Instagram A post shared by Marko Vuletić (@marko_vuletic)

''20 godina nakon... Zvuči mi kao jako puno, a zapravo me plaši koliko mi se čini da je brzo prošlo. Te godišnjice me uvijek podsjete koliko vrijeme leti. Prvu priliku za novi život dobio sam prije 20 godina. Kroz sve sam išao glavom kroz zid, ali ovo srce me iz dana u dan uči nečemu novom'', napisao je Marko pa nastavio:

''Istina je da ga se bojim, često pomislim da nešto nije u redu i sam sebe time izluđujem jer ne želim da se sve ovo završi. Prelijepo mi je i želim da traje. Hvala svim ljudima koji su odlučili učiti i spašavati živote. Zahvaljujući vama proživio sam toliko lijepih trenutaka, učio, bio sretan, istraživao, usudio se i još puno toga želim. Neka traje što duže, ja ću ga živjeti na maksimum'', napisao je influencer.

Ova dirljiva obljetnica dolazi u posebno značajnom razdoblju za Vuletića. Naime, samo nekoliko dana ranije proslavio je prvu godišnjicu životnog partnerstva sa svojim suprugom Bogoljubom.

View this post on Instagram A post shared by Marko Vuletić (@marko_vuletic)

"Godina dana otkako sam se papirima vezao za najbolju osobu svog života. Mir koji imam uz svog Bogija ne znam riječima opisati. Hvala ti na mogućnosti da živim punim plućima", napisao je Vuletić u opisu objave koja je brzo prikupila tisuće lajkova i brojne komentare podrške.