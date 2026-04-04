Marijana Puljak objavila kako ona pravi poljički soparnik: "Jedno od mojih najdražih jela"

Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica Centra Marijana Puljak na društvenim je mrežama podijelila još jedan trenutak iz privatnog života, otkrivši da u slobodno vrijeme rado priprema tradicionalna dalmatinska jela. Među omiljenima joj je i soparnik, specijalitet kojem se, kako je napisala, vraća kad god stigne jer ga želi dovesti do savršenstva.

Uz fotografiju je poručila: "Soparnik. Jedno od mojih najdražih jela. Vježbam ga praviti kad god stignem, moram još puno vježbati do savršenstva 😊. #soparnik #dalmacija #komin #domacaspiza #uskrs"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puljak je i ranije na društvenim mrežama znala dijeliti ovakve objave iz svakodnevice, a njezine kulinarske crtice redovito privlače pažnju pratitelja.

Soparnik je jedno od najpoznatijih tradicijskih jela iz Dalmacije, posebno vezano uz Poljica. Riječ je o tankoj piti od tijesta punjenoj blitvom, kapulom i peršinom, koja se tradicionalno peče na kominu, a potom premazuje maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jelo siromašnijih obitelji i težaka, a danas se smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomske baštine.

Video pogledajte OVDJE