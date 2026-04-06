Marijana Batinić provela Uskrs u Splitu: Družila se s poznatom glumicom

Televizijska voditeljica Marijana Batinić uskrsne je blagdane provela u rodnom Splitu, u društvu supruga Mateja i njihovih kćeri, 11-godišnje Ene i petogodišnje Roze.

Nakon nestabilnog i kišnog vremena koje je obilježilo protekli tjedan diljem zemlje, blagdanski vikend donio je sunce i ugodne temperature, bez bure, što su mnogi iskoristili za boravak na otvorenom.

Među njima je bila i Batinić, koja je s obitelji i prijateljima uživala u opuštenoj atmosferi. Druženje je započelo kavom na Žnjanu, gdje su im se pridružili i prijatelji, među kojima i splitska glumica Nataša Janjić s obitelji. Dan se nastavio u staroj gradskoj jezgri, gdje se na Peristilu nazdravilo u širem društvu.

Večernji sati bili su rezervirani za druženje u kućnoj atmosferi, što je vidljivo i na društvenim mrežama. Na fotografijama s okupljanja mogu se vidjeti i druga poznata lica, poput glumice Ane Gruice, uz veselo i opušteno društvo.

