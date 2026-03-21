Mamić slavio Bajram u Mostaru, popeo se na stolicu, dirnula ga sevdalinka

Nekadašnji čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić proslavio je u četvrtak, 20. ožujka, Ramazanski bajram u Mostaru, a snimka slavlja na kojoj se penje na stolac brzo se proširila društvenim mrežama.

Mamić je Bajram slavio u jednom od poznatijih mostarskih lokala, koji se opisuje kao okupljalište lokalnog stanovništva i navijača Veleža.

"Za uzavrelu atmosferu pobrinuo se legendarni alfa i omega zagrebačkog Dinama, a danas stanovnik našega grada Zdravko Mamić - Maminjo. Posebno ga je u srce dirnula svojevrsna himna Mostara, sevdalinka 'Čudna jada od Mostara grada', kada je iskoristio priliku da se popne na barski stolac i povede feštu - samo zato što je stol bio premalen", navodi se u objavi na Instagram profilu Mostar.forever.