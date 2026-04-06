Mamić presadio kosu, evo kako sad izgleda

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i nekadašnji čelnik hrvatskog nogometa Zdravko Mamić ponovno se podvrgnuo estetskom zahvatu.

Nakon prve faze transplantacije kose u travnju 2023. godine, nedavno je u Sarajevu obavio i drugi dio postupka. Svoj novi izgled pokazao je tijekom televizijskog gostovanja, gdje je pažnju gledatelja, uz njegove izjave, privukla i nova frizura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Reakcije na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari. Dok su se neki našalili na njegov račun, drugi su pohvalili rezultat zahvata.

“Zdravko Ježić. Bio je na bolnoj transplantaciji kose i još se nije primilo na svim dijelovima”, napisao je jedan korisnik. Drugi su, pak, imali pozitivniji stav: “Svaka čast, raste ti kosa, dobro si to napravio.”

Oglasila se i klinika

Iz klinike u kojoj je obavljena druga faza transplantacije ranije su objavili kako je zahvat uspješno izveden. Naveli su da je Mamić ponovno odabrao istog stručnjaka za transplantaciju kose te poručili kako će rezultati biti vidljivi kroz vrijeme.

Nije mu prvi zahvat

Ovo nije prvi put da se Mamić odlučio na estetske zahvate povezane s kosom. Još 2016. godine podvrgnuo se mikropigmentaciji vlasišta, metodi kojom se imitira izgled gušće kose.