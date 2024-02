"Mamić je poseban čovjek. Koristili smo jedan drugome u karijeri"

Božidar Šikić, alfa i omega zagrebačke Lokomotive, čovjek koji službeno nosi titulu direktora kluba, ali ujedno i član Izvršnog odbora HNS-a, gostovao je u emisiji Istinom do gola na Sportskoj televiziji. U nešto više od pola sata razgovora je s voditeljem Zdravkom Reićem načeo brojne teme, a značaj dio razgovora bio je usmjeren na odnos Lokomotive i Dinama te Šikića i Zdravka Mamića.

"U to vrijeme smo Zdravko i ja bili kao prst i nokat. Ja sam bio direktor u školi Dinama, ali smo odlučili da će nam Lokomotiva trebati za razvoj igrača. Prvotna ideja je bila da dovedemo klub do druge lige i da tamo razvijamo igrače. Međutim, onda smo odjednom ušli u prvu ligu s Tomečakom, Pivarićem, Badeljem i sličnim igračima koji su bili juniori. Onda sam ja rekao da je šteta za tek klince da igraju drugu ligu jer su ju preskočili, morali su ići korak dalje. I tako smo ostali u prvoj ligi i... ostali. Prvo vrijeme je to bilo malo drž', ne daj, Mamić hoće ovog, hoće onog...", rekao je Šikić u odgovoru na pitanje o tome kako je došao u Lokomotivu, prenosi Index.

Tvrdi da nikad nisu puštali Dinamu

Nakon toga ga je voditelj prekinuo tvrdnjom da je Lokomotiva bila sestrinski klub Dinama te da su iz Hajduka često isticali da je zbog toga Dinamo imao garantiranih 12 bodova u prvenstvu. Šikić je imao spreman odgovor i na to.

"Bili smo sestrinski klub, ali to je krivo. Nikad nitko nikome nije puštao. Pogledajte si malo utakmice pa ćete vidjeti kakvo je bilo suđenje nama na tim utakmicama, nije to bilo pitanje kako smo mi igrali. Nije Lokomotiva puštala. Ne možeš pustiti utakmicu, to kad napraviš, to se vidi iz aviona. Ne možeš ti igraču reći da pusti utakmicu. U tom trenutku kad si to rekao, to je gotovo."

Objasnio je odnos s Mamićem

Kasnije u emisiji ponovno je na red došla tema Zdravka Mamića. "Koje je pitanje vašeg odnosa s Mamićem?", upitao je Reić. "Ja sam počeo negdje 99. raditi sa Zdravkom, a mi se znamo dugo. Onda je on 2002. otišao u Dinamo, a i ja sam se maknuo iz Saveza", rekao je Šikić.

"Je li vam koristilo prijateljstvo s Mamićem u karijeri?", pitao je voditelj Šikića koji je onda ponovno dao opširan odgovor kao i ranije u emisiji. "Gledajte, Mamić je poseban čovjek. Može pričati što god tko hoće, ali druženje i rad s njim čovjeku donese jednu drugu dimenziju. Koristili smo mi jedan drugome. Napravili smo zajedno ono što svaki zasebno ne bi napravili. Što se tiče Mamića, mog rada i druženja s njim, svaka pozitiva", rekao je pa dodao:

"To što je on sebi napravio neke druge stvari, napravio jer je volio previše pričati i jer ga je malo ponijelo. Stalno je morao nekome nešto reći. To ga je puno koštalo. On je buldožer koji ruje. Može pričati tko što hoće, ali naša reprezentacija ima veliko korijenje u onome što smo Zdravko i ja napravili. Oko 18-19 igrača je prošlo kroz naše ruke."