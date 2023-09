MAME I TATE, PREBRODITE STRAH I NAUČITE KAKO SE NOSITI S DJETETOVOM BOLEŠĆU Splitska bolnica organizira edukacije i male škole o bolesti djece

Kroz hodnike i ambulante splitske bolnice svakodnevno prođe velik (i prevelik) broj pacijenata. Ništa to ne čudi ako uzmemo u obzir da je KBC Split bolnica koja pokušava omogućiti što kvalitetniju skrb svima onima koji gravitiraju toj bolnici. Bolnica je to u kojoj se pruža primarna i sekundarna zdravstvena zaštita za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju kojoj gravitira oko milijun stanovnika te regije, pola milijuna stanovnika susjedne na BiH, a u ljetnim mjesecima i pola milijuna turista. Najveća je to bolnica u Dalmaciji čiji djelatnici, njih oko četiri tisuće, pokušavaju pružiti što bolju, kvalitetniju i pristupačniju zdravstvenu skrb za sve one kojima je ista potrebna.

U sklopu KBC Split djeluje i Klinika za dječje bolesti, Klinika u kojoj se liječe oni najranjiviji, najmlađi pacijenti, a pri kojoj su trenutno zaposlena četiri dječja kardiologa i četiri dječja neurologa. Među zaposlenima su i četiri intenzivista, tri nefrologa te četvrti koji je zaposlen na pola radnog vremena, tri gastroenterologa, dva hematologa i dva endokrinologa te još po jedan pulmolog, alergolog i metaboličar, ukupno 26 liječnika specijalista.

Velika brojka doktora, ali i specijalista, ali nažalost velika je i brojka hospitalizirane djece kao i one koja prođu kroz ambulante.

"U 2022. g. hospitalizirano je 2.096 djece kojima je pružena sva potrebna dijagnostika i liječenje. U Poliklinici je pregledano 19.052 djece, učinjeno je 4.415 dijagnostičkih ultrazvukova te 7.823 ostalih dijagnostičkih postupaka. Također, u dnevnoj bolnici je obrađeno 64.970 postupaka. Od osnutka 2013. g. do danas Dnevna bolnica je utrostručila broj dijagnostika i pregleda", kazala nam je krajem kolovoza predstojnica Klinike za dječje bolesti KBC-a Split, doc. dr. sc. prim. Branka Polić.

Veliki pomak u liječenju djece, ali i u samom pristupu

Klinika za dječje bolesti ima pet Zavoda (za endokrinologiju, neonatologiju i nasljedne bolesti metabolizma; za neurologiju; za hematologiju, onkologiju, kliničku imunologiju i genetiku; za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi; za nefrologiju i gastroenterologiju).

Tu je i Odjel za pulmologiju s alergologijom i kardiologiju s reumatologijom. Nadalje u sklopu Klinike nalazi se Laboratorijska dijagnostika, Hitni dječji prijam, Poliklinika, Dnevna bolnica i Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu.

U sklopu Klinike organizirana je škola i dječji vrtić za bolesnu djecu te dvorane za edukaciju učenika i studenata jer se u Klinici obavlja i nastavna djelatnost koja se provodi edukacijom učenika medicinskih škola, studenata medicine i dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, specijalizanata pedijatrije, kao i ostalih stručnih medicinskih studija (preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i fizioterapije) te studenata Filozofskog fakulteta – Odsjek za predškolski odgoj.

Mala škola dijabetesa i edukacija roditelja djece na peritonejskoj dijalizi

Klinika još organizira i Malu školu o dijabetesu, edukaciju djece i roditelja s prirođenim poremećajem čimbenika zgrušavanja, školu astme, edukaciju roditelja djece na peritonejskoj dijalizi, kao i edukaciju roditelja djece ovisne o medicinskim pomagalima.

"Mala škola dijabetesa je namijenjena je roditeljima i djeci oboljelih od šećerne bolesti. Glavni cilj je adekvatna edukacija o praktičnim i teoretskim znanjima kako bih mogli samostalno provoditi napredni nadzor šećerne bolesti kod kuće. U edukaciji sudjeluje visoko specijalizirana sestra edukator te pedijatrijski endokrinolog", kazao je dr. Marko Šimunović.

Istaknuo je kako se kroz edukacije prolazi kroz različite teme od kojih bi izdvojili akutne i kronične komplikacije, inteziviranu inzulinsku terapiju, nadzor glikemije, prehranu te napredne tehnike u regulaciji (inzulinska pumpa i kontinuirano praćenje glikemije). Edukacija se održava individualno, prije otpusta iz bolnice, za svako dijete kojem se ustanovi dijagnoza, kao i njegove roditelje ili skrbnike.

Edukacija roditelja djece na peritonejskoj dijalizi realizira se u suradnji sa Zavodom za nefrologiju i gastroenterologiju.

Pročelnica doc. prim. dr. sc. Adela Arapović ističe kako djece kojima je potrebna peritonejska dijaliza nema puno, a trenutno skrbe o dvoje djece.

"Praktična edukacija roditelja započinje u trenutku kada njihovo dijete krene sa peritonejskom dijalizom. Postoje dvije metode: tzv. "ručna" i uz pomoć aparata. Roditelji moraju poznavati obje metode ako koriste aparat. Edukaciju mogu proći i druge zainteresirane osobe, ukoliko su uključene u skrb o djetetu", kazala je.

Škola astme i edukacija roditelja djece ovisne o medicinskim pomagalima

"U proteklih nekoliko godina edukacija svakog roditelja o astmi i skrbi za dijete s astmom vođena je individualno, no uskoro će astma škola biti organizirana kao sastavni dio kontinuiranog rada u sklopu skrbi djece oboljele od astme. U tijeku je administrativni postupak ugovaranja sa HZZO-om", doznajemo od dr. Mirjane Rogulj koja naglašava kako se planira organizirati sustavna edukacija roditelja i djece/mladih u kojoj bi sudjelovao tim liječnika i medicinskih sestara te po potrebi i fizioterapeuta radi tehnike disanja.

Edukacija bi se provodila u grupama u vidu predavanja, pomoći u savladavanju pravilnog uzimanja terapije te razgovora i odgovaranja na pitanja. Dinamika bi ovisila o potrebama odnosno zainteresiranosti.

Roditelji ili skrbnice djece ovisne o medicinskim pomagalima i uređajima; traheotomirana djeca, djeca ovisna o kisiku, respiratoru, djeca s nazogastričnom sondom, gastrostomom, PEG - om, ili bilo kojim drugim invazivnim ili neinvazivnim medicinskim pomagalima također prođu potrebnu edukaciju. Osim roditelja edukaciju prolaze obiteljski liječnici i medicinske sestre koje rade u Kućnoj njezi.

Predstojnica Klinike za Dječje bolesti doc. dr. sc. prim. Branka Polić naglašava kako je edukaciju za roditelje djece ovisne o medicinskim pomagalima pokrenuo nekadašnji pročelnik Zavoda za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, a danas ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović.

Splitska bolnica djeci i njihovim roditeljima zasigurno svime ovime pomaže da se u što kraćem vremenskom razdoblju svi oni priviknu i prilagode na 'novi' život odnosno kako bi stvorili što bolje uvjete za liječenje i boravak djece kako kod kuće tako i van nje u interakciji s vršnjacima kako bi i ta djeca imala normalno i sretno djetinjstvo unatoč bolesti od koje su oboljeli.