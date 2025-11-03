Mala škola medijske kulture: Metodologija rada u nastavi

U okviru osme Male škole medijske kulture održat će se javno predavanje Ivane Rupić pod nazivom Metodologija rada u nastavi. Predavanje će se fokusirati na primjere iz prakse i svakodnevni rad s djecom i mladima u vođenju filmskih družina. Predavanje će se održati 8. studenog od 10 do 13 sati u Kino klubu Split (Ulica slobode 28, Dom mladih).

Ulaz je slobodan i svi su dobrodošli!

Ivana Rupić od 1999. godine nastavnica je likovne kulture u Osnovnoj školi Jurja Šižgorića u Šibeniku u kojoj danas obnaša funkciju ravnateljice. Voditeljica je likovne, filmske i foto grupe. Sa svojim učenicima sudjeluje na brojnim likovnim izložbama i filmskim festivalima te međunarodnim projektima. Voditeljica je likovnih i filmskih radionica na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku te bila voditeljica Radionice dokumentarnog filma u Kraljevici. Završila je različite filmske radionice u Školi medijske kulture "Dr. Ante Peterlić" u organizaciji HFS-a te E-learning akademiju (Course Design u CARNet-u, 2012.). Bavi se fotografijom, autorica je dokumentarnih i eksperimentalnih filmova. Jedna je od autorica udžbenika za likovnu kulturu "Moje boje" (Školska knjiga, 2014.).