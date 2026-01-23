Mala Floramye slavi 100 godina na sceni: Rođendanski koncert u foyeru HNK Split

Splitska kazališna i glazbena baština dobiva poseban rođendanski trenutak. Hrvatsko narodno kazalište Split manifestacijom "Mala Floramye – rođendanski koncert" obilježava punih sto godina scenskog života jedne od najomiljenijih opereta, djela koje je trajno upisano u identitet grada.

Rođendanski koncert održat će se u utorak, 27. siječnja, u foyeru Kazališta, s početkom u 17 sati, a publiku očekuje izbor najljepših arija iz kultne operete.

Opereta koja je osvojila Split još 1926.

Opereta "Mala Floramye" svestranog kazališnog genija Ive Tijardovića, tada tridesetjednogodišnjeg maestra, na praizvedbi u siječnju 1926. oduševila je publiku splitskog teatra. Kritičari Novog doba tada su zapisali kako je pred "dupkom punom i intimnošću doživljenih emocija nesuspregnutom elektrizovanom kućom" otvorena ne samo nova stranica rada mladog Splićanina, nego i "jedna mala splitska istorija", protkana duhom i bezazlenom duhovitošću grada.

Ljubav publike, začeta upravo tada, nije jenjavala ni desetljećima poslije – štoviše, "Mala Floramye" i danas nosi status nezaobilaznog klasika splitske pozornice.

Radnja operete vodi gledatelje kroz tri čina i tri različita ozračja: od splitske karnevalske noći u vremenima uoči Prvog svjetskog rata, preko gradića Quimperville pokraj Marseillea za vrijeme rata, sve do romantičnog i neodoljivo komičnog happy-enda u finalu.

U središtu priče je ljubav Splićana Mirka i Male Floramye, uz cijelu galeriju živopisnih likova i komičnih zapleta, među kojima se ističu šjor Bepo Pegula te njegova Misili Bisili – Miss Eveline Beautyflower.

Solisti, naracija i klavirska pratnja

Koncert donosi glazbene ulomke uz pijanističku pratnju Tomislava Šošića, dok će naraciju voditi moderatorica Petra Crnčević.

Kao solisti nastupit će pjevači i glumci: Branka Pleština Stanić, Martin Hazdovac, Tonći Banov, Zorana Kačić Čatipović, Matija Škiljo, Bojan Brajčić, Leona Sever i Bjanka Ivas.

Stogodišnjica "Male Floramye" nije samo podsjetnik na jednu praizvedbu iz 1926., nego i potvrda da priča, humor i emocija ovog djela i danas jednako "pale" Split. Rođendanski koncert u foyeru HNK Split zato dolazi kao idealna prilika za sve koji žele ponovno (ili prvi put) osjetiti ono što je publiku prije sto godina diglo na noge.