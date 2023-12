MAKARSKU ČEKA VELIKO ULAGANJE HERCEGOVAČKOG IT PODUZETNIKA Osvojio je Emmy, a sada kreće u gradnju velikog hotela

Stjepan Čajić, uspješni IT poduzetnik i osvajač Emmyja, Gruđanin koji je lani pristupio dugu Varteksa kako bi ga spasio, investitor je u novi hotel koji bi trebao niknuti pored Aminess Khalani Beach hotela. Podsjetimo da je za hotel s 200-tinjak soba u travnju ove godine ishođena građevinska dozvola čiji je podnositelj bio Hotel Romana d.o.o. Osnivači tvrtke su donedavno bili Aminess i Robert Sulić, sin Marinka Sulića Bobite, o čemu smo također pisali, međutim, trenutno u sudskom registru stoji ime hercegovačkog tehnološkog poduzetnika Stjepana Čajića.

Tko je Čajić, kojega je Makarska Danas ukratko predstavila na samom početku teksta?

Definitivno jedan od rijetkih Hrvata koji su osvojili Zlatni kipić Emmy, nagradu za televizijske produkcije u kategoriji Engineering, Science&Technology koji je zapravo počeo razvijati na svom diplomskom radu. Kako je lani izvijestio RTL Direkt gdje je gostovao, nominiran je do sada bio snimatelj Vanja Černjul, za vizualne efekte osvojio ju je Šibenčanin Ante Deković koji je radio na Star Treku, Pete Radovich osvojio ih je 41.

Sve je počelo s diplomskim radom

Ali evo nekidan Emmy je stigao u Zagreb, osvojila ga je tvrtka STYPE. A njihove će vas vizualne majstorije oduševiti.

Zaslužni su za ogromnu panteru na američkom NFL-u, zaslužni su za spektakularne specijalne efekte na MTV-evim nagradama. Njihove ste grafike vidjeli u Ligi Prvaka, njihove ste holograme vidjeli i u ovom RTL-ovom studiju. Od Olimpijade do Katy Perry, od Superbowla do Foo Fightersa, nema zvijezde ni spektakla čiju stvarnost nije proširila ova hrvatska tvrtka, istaknuo je lani RTL direkt.

Čajić je za RTL kazao kako u Zagrebu proizvode uređaje te da je sve krenulo od diplomskog rada.

"Nije bio zamišljen primarno za virtualnu stvarnost, ideja je bila skromnija. Ideja je bila napraviti uređaj, što i vi koristite u studiju, koji će automatizirati pokrete na kranovima za kamere da budu glatki. Ciljano tržište su bili ljudi koji snimaju vjenčanja, nismo mogli zamisliti da će to koristiti televizijski studiji. Kad se javio Fox Sport iz Australije mislio sam da me netko zeza, pa kad sam shvatio da oni to jesu, morao sam sjesti da se smirim. Nisu vjerovali da to može tako dobro raditi jer je cijena bila deset puta manja", kazao je Čajić.

Suradnja s Appleom

Dodao je kako su radili velika svjetska događanja koristila njihovu opremu za prijenos.

"U Kataru će to biti isti slučaj. Ponekad će cijeli studio biti virtualni. Najveće dostignuće je Fox Sport studio u Los Angelesu koji je opremljen našim softwareom i hardwareom", rekao je dodajući kako su odlični ispali projekti s Katy Perry, Justinom Biberom te da mu je suradnja s Appleom najveća stvar na koju se ponosi.

Kako su lani izvještavali nacionalni mediji, Čajić je pristupio dugu Varteksa te mu dao vjetar u leđa. Naime, ovaj Gruđanin drži 14,5 posto dionica te se nakon Nenada Bakića koji je najveći pojedinačni dioničar svrstava u sam vrh. Čajić, inače diplomirani inženjer sa zagrebačakog FER-a svojedobno je osvojio i zlato na Londonskom sajmu inovacija, piše Makarska Danas.

Kakvi su planovi ovog mladog IT-ovca u Makarskoj, koji spašava investiciju u novi hotel iz koje je Aminess izašao, vjerojatno bi se uskoro moglo znati. Građevinska dozvola je ishođena, a sad ni novac nije problem. Podsjetimo da bi hotel imao helidrom, barem ukoliko se investitor ne odluči na izmjene građevinske dozvole.