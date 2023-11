Maja Šuput kroz smijeh otkrila planiraju li proširiti obitelj: "Pa kaj si ti lud? Naša reprodukcija je završila. Ne, ne"

Opravdati status najbolje domaće zabavljačice nije lako, ali Maji Šuput to već godinama polazi za rukom. Energična pjevačica je samo za In Magazin otkrila kako je posljednji dan svoje ljetne turneje, u trenutku euforije na koncertu u Dubrovniku slomila nožni prst.

''Meni je onako malo grublji pijesak, sitni šljunak ušao u cipelu. Ja pjevam i mene to bode, bode i grebe. I u jednom trenu ne vidim više na oči od bola i poludim i skinem cipele i bacim ih i ostanem bosa. I milina, skačem bosa. Međutim, atmosfera je bila top i ja sam svom snagom skočila nogom na monitor i mali prst na nozi mi se okrenuo skroz naopačke.'', prisjetila se Maja.

Zbog slomljenog nožnog prsta morala je na mjesec dana odgoditi snimanje videospota za svoju novu pjesmu ''James Bond'' koju su joj napisali Branimir Mihaljević i Neno Ninčević, a koja na prvu, kaže, miriše na hit.

''Onda smo našli novi termin nakon mjesec dana kad mi je prst zarastao i tri dana prije snimanja, sve plesači, ekipa, kostimi, nas je 50 u ekipi za snimanje spota. I ujutro se budim, čitam portale - izgorio klub u kojem sam trebala snimati spot, uopće nije smiješno, ali to je nemoguće da se meni dešava od svih klubova baš je ovaj izgorio'', ispričala je Maja.

Baterije za treći pokušaj snimanja novog spota, jedna od naših najtraženijih zvijezda nedavno je napunila sa suprugom i sinom, odmarajući se u Miamiju. U luksuznom talijanskom restoranu srela je i Messija i Beckhama.

"Bili su tri stola od nas. A moj muž ovako gleda..."

''Bili su tri stola od nas. A moj muž ovako gleda i kao nije mi ništa hm. Ali bila je i Victoria, ali to nisam skužila, to me Grubnić zvao ujutro, gle Victoria, kako se nisi išla slikat s njom. Pa nisam vidjela. Victoria je digla sliku iz istog restorana i njih. Žena mi je bila okrenuta leđima, nisam je vidjela. Ja bih se s njom slikala, pusti dečke.'', priča Maja.

A osim aviona, njezin maleni putoholičar Bloom, priznaje, obožava i vrtić.

''Ne može dočekati, svako jutro kaže ekipa, ekipa, muzika, moraš mu pustiti muziku. Sluša Coldplay, samo Coldplay do vrtića. I onda uđe unutra, tamo ima neke svoje cure, miljenice. One njega maze, jer on ima dugu kosu, njima je nevjerojatno dečko s dugom kosom. Super je, spava, jede. Znaš kad dijete baš gušta. Još uvijek sam ona mama koja prva dođe po svoje dijete.'', priča Maja za InMagazin.

Na pitanje priželjkuje li još jedno dijete, ova omiljena Zagrepčanka je ostala vidno zatečena.

''Ja? Za sebe? Hahahaha. Pa kaj si ti lud? Pa kad bi to? Ne, ne priželjkujem. Naša reprodukcija je završila. Ne, ne.'', kaže Maja.

Za razliku od većine bračnih parova, Maja se, priznaje, sa svojim Nenadom nikad nije posvađala.

''Ne s njim jer on nije taj tip. Nekad ja bih, ali nemam s kim. On ti je jednostavno, to su ti ti ljudi iz Istre. On je miran. On naprosto kad vidi da sam ja kao nešto hhhh, on samo šuti. A ja bih da on kaže nešto. On je baš ono Jin i Jang i to je sjajno. Jer kroz moj posao imat nekog lika koji bi bio nervozan ili svadljiv ili ljubomoran. On mene nije pitao gdje ja spavam danas.'', šali se Maja.

44-godišnja pjevačica nedavno je iznenadila pratitelje objavom fotografije Blooma i njezine 72-godišnje majke Danice na koju neodoljivo podsjeća.

''Nije kao ja po cijele noći bila vani, nego je uvijek bila normalni dio familije. Jako je uščuvana i nikad nije radila apsolutno ništa na sebi od botoksa. I ima taj neki baby face, a ja što sam starija počinjem sve više sličit na nju. Prije sam bila ista tata, a sad svi mi kažu ti, Bloom i mama copy paste. Mama se drži top, još da joj nađem frajera, ali neće, neće. To su samo moje želje.'', priča Maja.

A osim na sceni, Šuput oduševljava i u žiriju hit showa Nove TV Supertalent. Kreacijama koje za nju bira Marko Grubnić u 10. jubilarnoj sezoni nadmašio je, kaže, samog sebe.

''Najgore od svega što ja to sve nosim doma, to je sve moje. Vi ne možete shvatiti kako meni stan izgleda. Ja nemam stan, moj stan je garderobijer, kao da si ušao u arhivu nekog kazališta.'', priča Maja.

O članovima žirija

S Martinom, Bilmanom i Fabijanom je, priznaje, postala kao mala obitelj.

''Da joj, stalno se i dopisujemo, Isuse Bože. Kao neke babe smo, užas ono nja nja nja. Al' dobro ne, fakat smo prijatelji, idemo si i na rođendane, gledamo slike djece, znaš kako je to. Dobro, Bilman je u fazi, kupio je psa pa sad nam šalje slike psa, ali da, kao mala familija smo.'', otkrila je Maja.

Osvrnula se i na Aleksandru Prijović, koja je u Zagrebu rasprodala pet Arena.

''To je za skinut kapu. Pa ne znam kome je to uspjelo. Zaista mislim da je to osvarenje svakog sna jedne pjevačice pogotovo još kad si tako mlada i još u susjednoj zemlji. Mislim da je to ono baš za reći respect i baš naklon do poda.'', kaže Maja.

Pred Majom je mnoštvo adventskih koncerata, za Božić pjeva u Sinju, a na Silvestrovo i 1. siječnja u Umagu. Ali prije toga, početkom prosinca je čeka treća sreća sa snimanjem dugoočekivanog videospota.