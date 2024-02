Maja Lena Lopatny objavila spol bebe: 'Već si sada najvoljenije biće na planeti '

Kći glumice Mije Begović, magistra novinarstva i PR menadžerica 32-godišnja Maja Lena Lopatny potvrdila je svoju trudnoću u siječnju, a sada je otkrila i kojeg je spola njezina beba. Naime, Maja Lena je na Instagramu podijelila snimku na kojoj je bušenjem balona otkrila spol djeteta. 'Djevojčica ili dječak?', upitala je Maja Lena, a nakon što je probušila balon moglo se vidjeti da očekuje djevojčicu, odnosno unutrašnjost balona je bila ružičasta. - Već si sada najvoljenije biće na planeti - dodala je.

Podsjetimo, Maja Lena svoje prvo dijete čeka sa životnim partnerom Karlom Šeparovićem kojeg javnost još uvijek nije imala prilike upoznati. Njihova beba trebala bi, kako kaže atraktivna Maja Lena, stići u lipnju.

– Presretni smo, ovo su nam najljepši životni trenuci. Uistinu se osjećam blagoslovljeno, i tek sada mogu razumjeti žene koje su postale majke. Osjećaj da se jedan novi život razvija u nutrini je apsolutno očaravajući. Iznimno je pratiti sve promjene koje se događaju iz dana u dan – u tijelu, srcu i psihi. U potpunosti se razotkriva još jedan aspekt koji do sada iskustveno nisam poznavala. Nakon što je stigla i liječnička potvrda trudnoće bila sam u stanju velikog pozitivnog šoka kojeg je teško uopće objasniti, počela sam se tresti i plakati od sreće. Naravno za trenutak potpune spoznaje o samoj trudnoći ipak treba proći određeni period vremena, da osvijestiš razdoblje koje je pred tobom – rekla je ranije presretna PR stručnjakinja, piše Večernji list.

No, nakon prvotne sreće uslijedili su i prve trudničke tegobe. Početak trudnoće za Maju definitivno nije bio kao iz bajke, a u dva navrata čak je bila i nakratko hospitalizirana. – Nažalost, imala sam dosta jake mučnine i povraćanja u prvom tromjesečju trudnoće. U tim trenutcima najbitnije mi je bilo da znam da je sve u redu s bebom i da je to, unatoč tome što je jako iscrpljujuće za organizam, potpuno normalno. Jednako tako, svi liječnici su me uvjeravali da će mučnine proći – što je na kraju i bilo tako. Mučila me i nesanica, no to je nešto s čime sam se već naučila nositi – kazala je Maja Lena za portal gloria.hr koja više nema nikakvih tegoba pa s nestrpljenjem i velikom radošću iščekuje prinovu u obitelji.

Unatoč tome što je u dugogodišnjoj i stabilnoj vezi, o njezinu odabraniku u javnosti se ne zna baš ništa.

– Ja bih i dalje to zadržala u svojoj intimi, budući da Karlo nije javna osoba. Mislim da je dovoljno velika stvar to da smo se zajedno odlučili da će sudjelovati u javnoj objavi trudnoće. Mogu samo reći da je Karlo čovjek kojeg je odabralo moje srce i da je on moja najveća podrška i oslonac, uz obitelj i prijatelje – istaknula je Maja i tako ispoštovala želju svog partnera koji nikada nije htio biti dio javne scene, no unatoč tome poštuje sve elemente Majina života pa tako i interes medija za njezin život.