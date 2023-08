MAJA ĐEREK JAVNO PROZVALA POLICIJU I PULJKA Mjesec i pol poslije napada kaže: "Policija nije poduzela ništa kako bi se otkrio identitet napadača"

Maja Đerek na svom Facebook profilu javno je prozvala policiju koja, prema njenim riječima, i nakon više od mjesec dana od napada na nju i njenu obitelj nije poduzela ništa kako bi se otkrio identitet napadača i priveo pravdi.

Njezinu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Prošlo je gotovo mjesec i pol dana od podmuklih napada na moju obitelj u Splitu te na moj dom u Zagrebu. Dijete je vidjelo napadača zbog čega se redovito budi po noći u strahu, a policija baš ništa nije poduzela kako bi se otkrio identitet napadača i nalogodavca.

Nije teško pretpostaviti tko je imao motiv za takav direktni napad i kojoj sam se stranci kao pročelnica najviše zamjerila sprečavanjem daljnjih malverzacija i javnim razotkrivanjem kako se godinama mešetarilo s vrijednom gradskom imovinom. Tek na moje inzistiranje je policija našla snimku napada te sam na snimci identificirala napadača, upravo onog kojeg sam prije toga detaljno opisala", piše

"Policija odbija javno objaviti snimku"

"Međutim, iako sam odmah pisanim putem inzistirala - policija odbija javno objaviti snimku napadača kako bi građani pomogli u otkrivanju identiteta. Kod krađe bicikla se objavljuje snimka, ali nakon napada na obitelj službene osobe - se šuti i ne poduzima!? Policija je, nažalost, slično postupila i u slučaju direktne prijetnje bespravnog korisnika gradskog stana, a koja i dalje (nesmetano) stoji na stranicama Slobodne Dalmacije. Potpuno ignoriranje, prijetnje i nečinjenje.

Kome toliko smeta da se otkrije tko stoji iza ovih napada kojem je glavni cilj bio zastrašivanje i da me se otjera iz Splita kako bi se nastavio business as usual? Nakon što me takvi nasilnici i njihovi nalogodavci nisu uspjeli zastrašiti - gradonačelnik Puljak je odlučio dovršiti njihov posao", napisala je Maja Đerek.