Magyar: "Zemljovid Velike Mađarske ili Ugarske naći ćete na mnogim mjestima, mi se ne odričemo ni osporavamo povijest..."

Nakon što je čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar na parlamentarnim izborima porazio dugogodišnjeg nacionalističkog premijera Viktora Orbana i okončao njegovih 16 godina na vlasti, uslijedile su brojne reakcije u Mađarskoj i inozemstvu. Na velikoj konferenciji za medije Magyar se osvrnuo i na odnose s Hrvatskom, slučaj INA-MOL te pitanje karte Velike Mađarske koja visi u uredu dosadašnjeg premijera.

O izručenjima i slučaju Hernadi

Magyar je poručio da neće opstruirati eventualna izručenja osoba koje se nalaze u Mađarskoj, istaknuvši da se u svakom pojedinom slučaju najprije mora dokazati krivnja.

Na pitanje novinara N1 televizije odnosi li se to i na Zsolta Hernadija, koji u Mađarskoj nikada nije bio podvrgnut pravnom procesu, Magyar je odgovorio kako je riječ o osjetljivom pitanju povezanim i sa slučajem INA-MOL.

"Imao sam sreće susresti se i razgovarati s gospodinom Plenkovićem. INA-MOL je dugačka priča i imamo lekcije koje treba naučiti. Recimo, platiti sve one naknade štete na međunarodnoj razini koje su dosuđene. Moram provjeriti, znam samo da nije slučajnost da Hernadi nije izručen. Oni su odlučili da Sanader nije bio objektivan, ali da se ne trči pred rudu. Ovo su vrlo povjerljive informacije koje meni nisu poznate, ali čim počnemo s radom ja ću se tome posvetiti", rekao je Magyar.

Drugo pitanje odnosilo se na kartu Velike Mađarske koja se nalazi na zidu ureda mađarskog premijera, a koja je i ranije izazivala prijepore u regiji.

Magyar je pritom izravno optužio Viktora Orbana za narušavanje odnosa između Zagreba i Budimpešte. "Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbana što su tako zahladili odnosi između Hrvatske i Mađarske, koji su prije bili odlični. Surađujemo u puno grana, imamo zajedničku povijest", poručio je.

O karti Velike Mađarske: "To nije revizionizam"

Govoreći o samoj karti, Magyar je rekao da ne zna točno koja se verzija zemljovida nalazi na zidu, ali je naglasio da Mađarska ne osporava vlastitu povijest.

"Što se tiče zemljovida, ne sjećam se kakva je karta na zidu, ali mogu vam reći da Mađarska ima jednu dugu povijest. Zemljovid Velike Mađarske ili Ugarske naći ćete na mnogim mjestima, mi se ne odričemo ni osporavamo povijest, ovih tisuću godina. Naravno da su bile neke promjene, ali to ne znači revizionizam, ako na to ciljate", rekao je.

Dodao je kako ni prikazi takve Ugarske na simbolima i suvenirima ne vidi kao prijetnju regionalnim odnosima.

"Postojanje takve Ugarske na nekom šalu... ne vidim ovdje revizionizam ni ništa što bi trebalo poremetiti odnose. Gledajmo u budućnost i poboljšajmo naše odnose", kazao je, piše N1.