Ma 'ko to može platit? Dalmacija je danas uživala u ugodnim temperaturama, ponegdje izmjereno 20 stupnjeva

Subota je donijela stabilizaciju vremena na cijelom Jadranu pa je dan bio pretežno sunčan, prvi dan nakon dugog niza da nisu zabilježene nikakve oborine.

Vjetar je također sasvim oslabio. Još je jutros bilo slabe do umjerene bure koja je tijekom dana potpuno prestala. Najviše dnevne temperature bile su daleko iznad uobičajenih za ovaj dio godine i kretale su se gotovo u cijeloj Dalmaciji između 15 i čak 20 stupnjeva koliko je zabilježeno na jugu Dalmacije.

Današnji dan samo je uvod u niz stabilnih dana pred nama što je jako dobra vijest za one koji čekaju dane bez kiše. Kako stvari stoje, sljedećih 10-ak, a možda i više dana, proći će bez kiše i u znaku natprosječne topline. Vrlo slično kao danas bit će u nedjelju, ponedjeljak,... Vjetar će biti slab, tek je u nekim kotlinama Dalmatinske zagore ujutro moguć slab mraz, ali danju će svuda biti toplo s temperaturama većinom od 13 do 18 stupnjeva.