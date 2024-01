Luka Vušković odlazi iz Hajduka!

Luka Vušković (16) u dogovoru s Tottenhamom odlazi iz Hajduka na posudbu u Poljsku. Ugledni britanski novinar David Ornstein je na društvenoj mreži X objavio da će mladi stoper postati novi član Radomiak Radoma koji se natječe u elitnom rangu poljskog nogometa i trenutno drži deseto mjesto u konkurenciji 18 klubova.

Vušković bi u Poljskoj trebao ostati do ljeta ove godine, a onda će iduće sezone otići ponovo na posudbu u jaču ligu, vjerojatno Nizozemsku ili Njemačku, kako bi spreman dočekao konačni odlazak u Tottenham 2025. godine kada napuni 18 godina. Njegova nova momčad se trenutno nalazi na pripremama u Turskoj te će im se Vušković tamo priključiti kada dogovor bude konačan i služben, što se očekuje da će biti danas, piše Index.

Podsjetimo, Vušković je u rujnu prošle godine postao najskuplji transfer Hajduka u povijesti, kada je prodan za 11 milijuna eura u engleski klub te se njegov odlazak na posudbu u ovom prijelaznom roku očekivao sukladno dogovoru klubova. Za Hajduk je odigrao 11 utakmica i postao najmlađi strijelac u povijesti kluba kada je sa 16 godina i 5 dana zabio protiv Osijeka u četvrtfinalu kupa i time srušio rekord Frane Matošića iz 1935. godine.

🚨 EXCL: Tottenham prospect Luka Vuskovic to join Polish club Radomiak Radom on loan from Hadjuk Split. Done by #Hadjuk to give 16yo defender regular starts until summer, when expected to be loaned to higher level before #THFC switch in 2025 @TheAthleticFC https://t.co/8hFN5Ov6xv

