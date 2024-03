Luka Vušković briljira u novom klubu. Pogledajte gol koji je postigao

Nogometaši Radomiaka pobijedili su Stal Mielec 2:1 u utakmici 23. kola poljskog prvenstva, a prvi gol na utakmici, ujedno i svoj prvi u dvobojima u najjačoj poljskoj ligi, postigao je Luka Vušković. Nekadašnji stoper Hajduka, sad Tottenhamov igrač na posudbi, bio je precizan udarcem glavom u 17. minuti nakon ubacivanja auta s lijeve strane.

So happy to score for my amazing team

Great win too! I am just so happy 😍😍😀😀pic.twitter.com/f67U3nSUqJ

— Luka Vuskovic (@LukaVuskovic_44) March 4, 2024