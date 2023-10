LOVRIĆ O ODLASKU LIVAJE IZ REPREZENTACIJE: "Njemu svaka čast..."

Hrvatska je u prvoj utakmici na Opus Areni izgubila od Turske 1:0 u skupini D kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića time je pala na drugo mjesto s deset bodova, tri manje od vodeće Turske koja ima i utakmicu više. Hrvatska u nedjelju gostuje u Cardiffu, gdje će igrati protiv Walesa. Na Euro prolaze dvije najbolje reprezentacije iz skupine.

Krilni napadač Osijeka Kristijan Lovrić (27) za Sportklub nakon poraza Hrvatske govorio je o odlasku Marka Livaje iz reprezentacije, dolasku Zorana Zekića u Osijek te bivšem treneru slavonskog prvoligaša Stjepanu Tomasu.

Što kažete na novog/starog trenera Zorana Zekića?

Novi trener donosi novu energiju, znamo svi kakav je trener Zoran Zekić, da je pun energije, daje 200 posto od sebe. Istina je da smo upali u malu rezultatsku krizu, ali to nema veze. Mi smo ekipa koja se može izvući iz svega i može napraviti maksimum.

Pokušat ćemo napraviti što najbolje možemo i uključiti se u borbu za sam vrh jer mislim da ovaj grad zaslužuje to. Ovakav stadion zaslužuje da ima ekipu koja će se boriti do kraja s našim klubovima koji su u vrhu, tako da smatram da i Osijek to mora biti.

Kakva je bila atmosfera u svlačionici kada je Tomas sjedio na klupi Osijeka?

Pa… Neka to ostane za mene.

Napadač Hajduka Marko Livaja par dana prije okupljanja oprostio se od reprezentacije. Što mislite o tome?

Treba mu čestitati na svemu što je napravio za reprezentaciju. Tako je u tom trenutku odlučio. Mislim da je nepotrebno preispitivati njegovu odluku, on sam zna zašto je to napravio. Jednostavno mu samo treba zahvaliti, posebice i za ono što je u Kataru dao.

Njemu svaka čast kao igraču i kao čovjeku. Ne treba to previše preispitivati. Čestitam mu na svemu što je postigao i što postiže u Hajduku. Smatram da je Hrvatska izgubila dobrog igrača. Kao što su se oprostili i Rakitić i Subašić i svi ostali, tako je i Livaja. Neka ide sve svojim tokom, a njemu želim svu sreću.