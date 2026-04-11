LOŠE VIJESTI Vušković propušta važan ogled: Ozljeda ga izbacila iz sastava HSV-a

Luka Vušković neće konkurirati za HSV-ov sastav u važnom prvenstvenom ogledu protiv Stuttgarta, nakon što je na treningu zadobio nagnječenje koljena.

Vijest je potvrdio trener Merlin Polzin, koji je otkrio da je hrvatski stoper osjetio bol nakon udarca tijekom jednog od posljednjih treninga. Iako je u prvi mah pokušao nastaviti s radom, neugoda u koljenu ubrzo je postala prejaka pa je morao prekinuti trening i prijeći na individualni program oporavka, piše Telegram.

“Luka je zadobio udarac u koljeno i neće biti spreman za utakmicu”, kazao je Pozin. “On čini sve što može da brine o sebi i bude spreman za igru. Nije dostupan i radimo na tome da se ostali momci dobro pripreme za utakmicu”, dodao je HSV-ov trener.

Izostanak hrvatskog reprezentativca dolazi u osjetljivom trenutku za HSV, koji u završnici sezone vodi borbu za siguran ostanak. Dodatni problem za domaćina predstavlja i neigranje Alberta Sambija Lokonge, koji se muči s ozljedom bedrenog mišića.

HSV trenutačno drži 12. mjesto s 31 bodom, a prednost u odnosu na zonu ispadanja iznosi svega šest bodova, zbog čega svaki sljedeći susret nosi veliku težinu.

“Svaka utakmica je presudna, pa ćemo se truditi osigurati najbolji mogući rezultat unatoč izostancima”, poručio je Polzin.