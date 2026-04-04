Ljubuški Outdoor Festival 2026 donosi tri dana sporta, zabave i uživanja u prirodi

Šesto izdanje Ljubuškog Outdoor Festivala (LJOF) održat će se od 29. do 31. svibnja 2026. godine, a organizatori i ove godine najavljuju bogat program ispunjen sportskim natjecanjima, zabavnim sadržajima i glazbenim nastupima. Festival, koji se održava uz prirodne ljepote rijeke Trebižat, i ove će godine okupiti brojne natjecatelje, rekreativce i posjetitelje iz cijele regije.

Riječ je o najvećem sportsko-rekreativnom događaju u Hercegovini koji spaja adrenalinske discipline, prirodne ljepote i kulturnu baštinu ljubuškog kraja. Uz trčanje, biciklizam, paragliding, kajak, košarku i nogomet, festival nudi i outdoor sajam, stručna predavanja, radionice te glazbeni program za sve generacije.

Festival počinje sadržajima za sve generacije

Program festivala počinje u petak, 29. svibnja, na Stadionu Babovac, gdje su predviđeni sadržaji za sve uzraste. Posjetitelje očekuju dječje utrke i biciklističke utrke, kao i zabavni program za najmlađe.

Istoga dana održat će se i LJOF 5K, humanitarna utrka koja će okupiti rekreativce i zaljubljenike u trčanje. Večer će biti zaključena koncertom grupe Djeca iz podruma.

Subota rezervirana za najintenzivniji dio programa

Subota, 30. svibnja, donosi najbogatiji i najdinamičniji festivalski program. Tijekom dana održat će se natjecanje u preciznom slijetanju paraglajderom "Kosača", sa startom na Butorovici, kao i memorijalna kajakaška utrka "Profesor Žarko Bilić".

Trkački dio programa uključuje Ljubušku desetku Scunasticus, utrku dugu 10,4 kilometra na relaciji od Rimskog vojnog logora Gračine do vodopada Kravica, te polumaraton Dva slapa u dužini od 21,1 kilometar, koji povezuje vodopad Koćušu i vodopad Kravicu.

Na Kravici će se održati i nogometni turnir 3x3, dok je za večernje sate najavljen koncert Jole, s početkom u 21 sat.

Nedjelja u znaku biciklizma i završnice turnira

Posljednji dan festivala, nedjelja 31. svibnja, bit će posvećen biciklizmu, boravku u prirodi i završnicama sportskih turnira. Održat će se biciklistička utrka Mara u dužini od 21,1 kilometar te biciklistička utrka Stipe na dionici od 40 kilometara, obje na relaciji od vodopada Koćuša do vodopada Kravica.

Za ljubitelje planinarenja organiziran je i uspon na Vrlosinj, planinarsko izletište namijenjeno svima koji žele vikend zaključiti aktivnim boravkom u prirodi.

Tijekom nedjelje održat će se i završnica nogometnog turnira 3x3, kao i košarkaški turnir 3x3 na vodopadu Kravica. Festivalski program zatvorit će koncert grupe Pancelot, također s početkom u 21 sat.

Prijave otvorene do 10. svibnja

Svi zainteresirani za sudjelovanje u festivalskim utrkama i ostalim sportskim sadržajima mogu se prijaviti do 10. svibnja. Organizatori pozivaju sudionike da na vrijeme odaberu svoju disciplinu i osiguraju mjesto na jednom od najatraktivnijih outdoor događaja u regiji.

Ljubuški Outdoor Festival i ove godine potvrđuje status jedinstvene manifestacije koja spaja sport, rekreaciju, prirodu i zabavu, nudeći sadržaj prilagođen natjecateljima, obiteljima i svim ljubiteljima aktivnog odmora.