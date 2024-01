LJUBAVNA PRIČA SEDAM DESETLJEĆA DUGA Život ih nije mazio, no u svim su životnim nedaćama ostali zajedno

Rijetko koji par može se pohvaliti da je zajedno proveo 50 godina i proslavio zlatni pir, dijamantni od 60 godina još je rjeđi, a za onaj platinasti, odnosno 70 godina zajedništva, rijetko da je tko uopće i čuo. No, bračni par Krha iz Josipovca Punitovačkog zajedno živi već 71 godinu.

Život ih nije mazio

Sedamdeset godina zajedništva Ana i Josip Krha proslavili su u studenome prošle godine. I prisjetili se 10. studenoga 1953. kad su izrekli svoje sudbonosno DA u Punitovcima.

Život ih nije mazio. No u svim su životnim nedaćama ostali zajedno.

- Sedamdeseta smo otišli i bili smo u Australiji 30 godina, tu smo već 23 godine. Eto, moj muž je htio da tu bude. On je rekao- Ana, ja neću da mi kenguri skakuću po grobu. Hoću da mi snijeg pada po grobu, naglasila je Ana Krha.

Njihov recept za dug i skladan brak je jednostavan, baš kao i oni sami.

- Ljubav i slaganje i eto nekad se malo i pokačkamo, ali to nije ništa. To bude svuda, ali opet je dobro sve, je l' djedu moj, istaknula je Ana za HRT.

- Slažemo se što ćemo. Imamo dva sina i šestero unučadi, troje praunučadi, dodao je Josip Krha.

Lijep primjer

Sinovi su ostali u Australiji. Stariji je upravo kod njih u posjet.

- Lijepo je vidjeti da se roditelji slažu, kad se nekad pokače, nije mi baš ugodno, ali tako mora biti , poručio je sin Josip Krha.

Obilazi ih i druga rodbina, pomaže kad zatreba. I oni već slažu desetljeća svojih bračnih zajednica, sretni da imaju ovako lijep primjer u svojoj obitelji.

- Treba taj period ustvari doživjeti i proživjeti. To su jako velike stvari. Nije to jednostavno i jako je lijepo i ponosni smo na strica i strinu što su se vratili i što su proživjeli toliko vremena, poručio je nećak Ivica Krha.

U tih 70 godina bračnog zajedništva sigurno nije uvijek teklo med i mlijeko. Mi si to sami napravimo - smatra njihov župnik.

- Sedamdeset godina ženidbe sigurno da je tu bilo i gornjih i donjih točaka kao u životu svakoga, međutim to nije bio nekakav razlog da dignu ruke od svega i da svako pođe na svoju stranu. Osjećaj i smisao za žrtvu, mislim da puno od toga kreće, kad se čovjek spreman žrtvovati za nešto, on svjedoči da je to njemu nešto veoma vrijedno, rekao je župnik župe sv. Ladislava kralja u Punitovcima velečasni Ivica Zrno.

A vrijedno su Ana i Josip 70 godina tkali svoju bračnu zajednicu, svoje utočište ali i životno uporište jedno drugome.

Razlog da im čestitamo ovu obljetnicu ali i pozovemo druge da se ugledaju na njih.