LJUBAV GA 'SKUPO' KOŠTALA Direktor poznate tvrtke dobio otkaz jer je bio u ljubavnoj vezi sa zaposlenicom

Neobičan slučaj u zagrebačkoj tvrtki Johnson&Johnson završio je na sudu jer se direktor žalio na otkaz tražeći da ga vrate na posao. Ovaj je tjedan sutkinja presudila u njegovu korist i naložila J&J-u da ga opet vrate na direktrosku poziciju. No, presuda je nepravomoćna.

Otkaz je dobio u siječnju predlani, i to “zbog osobito teških povreda obveza iz radnog odnosa”. Bio je, naime, dodan u WhatsApp i Viber grupe u kojima su zaposlenici tvrtke razmjenjivali informacije te je bio u romantičnoj vezi s kolegicom, što je “potencijalni sukob interesa”, piše Danica.hr.

Sukob interesa

Direktor se na sudu branio kako nikad nije kreirao niti jednu grupu za komunikaciju, niti je u njima aktivno sudjelovao nakon što su ga dodali. Osim toga, kaže, jednu takvu grupu je kreirala i njemu nadređena osoba iz Europe te je i njega dodala.

No, Johnson&Johnson navodi kako je istraga pokazala da su brojni članovi prodajnih i marketinških timova, zajedno i u dogovoru s članovima medicinskog tima, izravno sudjelovali u odabiru konkretnih zdravstvenih djelatnika za prisustvovanje edukacijskim događajima.

Direktor je “bio svjestan ili kopiran u neprikladnoj komunikaciji između kolega, u kojima se navedeno raspravljalo”. Poruke o ovoj temi su mu predočene prilikom istrage. On je zanijekao da je „podupirao ili od ikoga tražio takvo postupanje“, ali je potvrdio da su mnoge poruke bile „neprikladne“.

“Istragom je utvrđeno i da je duže vrijeme bio u bliskom privatnom odnosu sa sebi podređenom radnicom. On je u odnosu na tu radnicu bio u (potencijalnom) osobnom sukobu interesa, što on nikada nije prijavio u skladu s propisanom procedurom te nije proveden postupak utvrđivanja sukoba interesa.

Nesigurna komunikacija

Također, jedna od radnica podređenih direktoru bila je u (potencijalnom) osobnom sukobu interesa sa sebi izravno podređenim radnikom, o čemu je on imao saznanja te navedeno također nikada nije prijavio.

Prema tome, jasno je da je počinio višestruku grubu povredu radnih obveza, što je dovelo do gubitka povjerenja u njega. Dakle, i više je nego jasno da to opravdava izvanredni otkaz ugovora o radu”, tumače u Johnsonu.

Navode i kako je u više navrata koristio nesigurne i neodobrene komunikacijske platforme, uključujući alate za instant poruke i socijalne medije (kao što su WhatsApp ili Viber) za poslovnu komunikaciju, što je izričito zabranjeno.

Direktoru nadređeni menadžer iz Europe na sudu je svjedočio kako “nisu postojala pravila koja bi zabranjivala romantične partnerske veze”.

Ključan svjedok

“Radilo se o bliskom odnosu direktora u Hrvatskoj s njemu podređenom osobom, što se ne može shvatiti kao sukob interesa, već je sukob interesa kad netko od familije radi kod dobavljača ili kupca. Tijekom svog rada u 26 godina nisam čuo niti doživio da bi netko od zaposlenih dobio otkaz zbog bliskog odnosa.

Ja sam, inače, bio obaviješten o bliskom odnosu direktora i njemu podređene zaposlenice, ali to za mene nije bilo neuobičajeno i takva obavijest uvijek je bila u usmenoj formi. To je bila gotova priča i nisam više imao ikakvih obaveza to prijavljivati dalje”, naglasio je menadžer.

Sutkinja je zbog toga ovaj tjedan odlučila da je izvanredan otkaz nezakonit te je naložila tvrtki Johnson & Johnson da ga vrati na posao u roku od 15 dana od pravomoćnosti presuda. No, presuda nije pravomoćna i farmaceutski div će se na nju vjerojatno žaliti.