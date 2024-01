LIJEPA VIJEST IZ ZAGORE Na velikoj međunarodnoj sportskoj manifestaciji u Sarajevu kadeti NK Čaporice osvojili drugo mjesto

Nogometni klub Čaporice-Trilj je sudjelovao na međunarodnom nogometnom turniru Šampion Junior Kup 2024 Sarajevo od 11. siječnja do 14. siječnja.2024 na kojem se natjecalo u 10 dobnih kategorija sa sveukupno 333 ekipe iz raznih država.

- Naš klub se natjecao u 5 dobnih kategorija i to 2008/09 , 2010/11 , 2012 , 2013 i najmlađi 2015/16 godište sa sveukupno 46 dječaka. Ponajbolji nogomet na ovoj velikoj međunarodnoj sportskoj manifestaciji prezentirali su naši kadeti 2008/09 koji su izborili finale, ali sreća nije bila na našoj strani prilikom raspucavanja penala tako da uz ponajbolji nogomet samog turnira ipak smo osvojili veliko 2 mjesto, a i ponajboljeg igrača turnira Kujundžić J .

Sami put do finala je završen prvim mjestom u grupnoj fazi ,u četvrt finalu pobijeđena je ekipa domaćina FK Željezničar iz Sarajeva, a u polufinalu pobjeda je izborena uz rezultat 2-0 Nk Savica te finale Nk Mladost iz Buzina uz rezultat 0-0 te poraz prilikom izvođenjem penala.

Od završnice četvrtfinala do finala naša ekipa je primila 0 pogodaka.

U samu organizacija ovog turnira sa strane našeg kluba uložen je velik trud što vam govori ovih prijavljenih 333 ekipe a to je 4,000 dječaka i još toliko roditelja gdje je u pojedinim hotelima bilo i sitnih izostanaka na koje se nije moglo utjecati ali s obzirom na dugogodišnje sudjelovanje to smo rješavali u hodu i na kraju ovog turnira smatramo da je odrađen koliko je got dobro moguće te možemo ovom prilikom zahvaliti našim članovima tj igračima na trudu ovakvoj prezentaciji svoga kluba kao i roditeljima što su bili desna ruka sva četiri dana. Veliko hvala donatorima jer bez njih bi bilo nemoguće sudjelovati, a zahvala i našem vozaču na strpljivosti svih ovih dana uz odrađenih 20 utakmica - poručili su iz NK Čaporice.