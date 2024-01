Lijepa Splićanka rano je shvatila da njezin djed nije 'običan' djed: Progovorila je o djetinjstvu uz slavnog Veljka Rogošića

Proslavljeni hrvatski plivač te svjetski prvak u maratonskom plivanju, Veljko Rogošić, dobio je svoj dokumentarni film. 'Veljko od mora' priča je sportskom životu ove plivačke ikone, a scenarij i režiju potpisuje Miro Branković. Bio je sportaš koji je obilježio hrvatsko i svjetsko daljinsko plivanje.

Martina Dulčić, unuka ovog sportskog velikana, progovorila je za Sportlife o tome kakav je djed Veljko bio, ali i kad je spoznala da je on ipak nešto posebno. Ponosna unuka oduševljena je filmom i zahvalna je što je ugledao svjetlo dana.

'Jako mi se svidio film, bio je tu puno materijala za priču o mom didi. Imali su pune ruke posla, putovati, prikupljati materijal, snimati i na kraju sve složiti u jednu lijepu emotivnu priču. Dočarati s puno slika i tonskih zapisa koji o tome svjedoče, kao i bogata riznica didinih trofeja', rekla je Martine, a zatim istaknula važnu ulogu redatelja:

'Sve pohvale za gospodina Miru Brankovića i ekipu koja je požrtvovno sve to odradila. Isto tako, veliko mu hvala što je izabrao njega za sportaša čiju je priču želio obraditi u dokumentarcu. Lijepo je i istinito prikazan moj dida kakav je bio, velik u svojim pothvatima, a ujedno običan obiteljski čovjek iz naroda kojeg su mnogi voljeli.'

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Martina Dulčić (@martina.dulcic)

Iskreno je otkrila kako je film utjecao na nju.

'Jako emotivan film za moju obitelj i mene. Najveći osjećaj ponosa se javio zbog oduševljenja ljudi koji su prisustvovali premijeri film. Mislim da je poučan i motivirajući, a prikazano je što se sve može snagom volje uz prisutan Božji dar', kazala je.

S obzirom na to da Veljka javnost poznaje kroz njegove sportske uspjehe, kao što je sudjelovanje na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine i u Tokiju 1964. godine, preplivani La Manche te preplivanu dionicu od Sicilije do Tunisa dugačku 171 kilometar za 50 sati i 26 minuta, nas je zanimalo kakav je privatno bio.

'Odličan! Najbolji! Jako mi nedostaje. Iako je bio javna osoba te zauzet pripremama i maratonima, nikad nije zanemarivao ulogu dobrog djeda. Za nas je uvijek bio vremena, razmazio nas je, moje sestre i ja smo se s njim uvijek osjećale kao tri male princeze. Bio je privržen ženskoj djeci, kćer mu je bila miljenica i to nikad nije tajio', otkrila je za Sportlife.

Nažalost, Martina je rano izgubila oca Petra pa ju je to dodatno povezalo s djedom.

'Nastojao je uvijek i u svemu ispuniti tu prazninu u mom odrastanju i osnažiti me. Moram još izdvojiti i veliku povezanost moje sestre Filipe s njim. Bio je posebno slab na nju! Filipa je uvijek bila mezimica muške strane naše obitelji, dok sestra Petra ženske. Zbog veće razlike u godinama između sestara i mene, stigla sam zadnja i bila sam svima živa igračka. Tako je svaka od nas imala posebno mjesto u didinom srcu', ispričala je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Martina Dulčić (@martina.dulcic)

Iako je svjesna njegovih sportskih uspjeha, Martina će se djeda Veljka sjećati na drugačiji način.

'Pamtit ću ga baš po tome što je meni bio sam moj dida. Znam svu njegovu veličinu i trofejnost, ali prepuštam drugima da ga pamte po uspjesima. Ja ću ga pamtiti po njegovoj brižnosti, dobrobiti, duhovitosti i tome što mi je uvijek izmamio osmijeh na licu. Puno uspomena bih mogla izdvojiti i njima stranice ispisati', rekla je.

Osim što je djeda pamti po vremenu i povezanosti, Dulčić nam je otkrila da ju je i svašta naučio.

'Sve vrijeme provedeno s didom je meni bilo jako drago, uz puno adrenalina, ali i učenja. Naučio me sve o moru, proplivala sam s dvije godine i četiri mjeseca, naučio me roniti te pucati iz podvodne puške. Zahvaljujući njemu razbila sam strah od dubina koji imaju sva djeca. Plivala bih uz njega u velikim dubinama bez imalo straha, dapače uživala sam u tome', ispričala nam je te dodala kako je uvijek uživala s u danima koje je provodila s njim, a imali su i svoje rituale. Zajedno su putovali, ali i shoppingirali.

Lijepa Splićanka rano je shvatila da njezin djed nije 'običan' djed.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Martina Dulčić (@martina.dulcic)

'Kad sam šetala s njim, uvijek su ga prolaznici pozdravljali, zaustavljali, iskazivali divljenje i čestitali, a meni je kao djevojčici to zastajkivanje bilo pomalo dosadno. Htjela sam didu za sebe. Kako sam odrastala, više sam razumjela da je on medijska osoba i da to sve prati takav život. Bila sam strpljivija jer sam bolje razumjela', kaže Martina.

Međutim, tek je na njegovim maratonima shvatila tko je zapravo njezin djed.

'Pratili su ga mediji, novine, TV kuće, a bio je gost na emisijima i prijemima. Dobitnik brojnih priznanja, nagrada i povelja. Posjedovao je bogatu riznicu koja svojedoči o njegovom uspjehu i životu', rekla je.

Martina je i zaručnica kickboksača Antonija Plazibata, a upravo joj je odrastanje uz djeda sportaša pomoglo u razumijevanju današnjeg partnera.

'Za kraj bih dodala da sam jako ponosna na njega jer je uistinu bio poseban čovjek. Hvala didi jer zbog njega lakše razumijem i prihvaćam Antonijev put, a život sportaša nije nimalo lak. Puno je tu odricanja, treniranja, truda i požrtvovnosti kako bi se uspjeh ostvario', zaključila je.

Fotografije Martine Dulčić i Veljka Rogošića, pogledajte ovdje.