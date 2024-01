LIJEK JE NA TRŽIŠTU 35 GODINA, ALI I DALJE STVARA KONTROVERZE Sastavni dio ovog lijeka uzrokuje teško oštećenje ploda, a djevojkama se kontracepcija preporučuje i nekoliko mjeseci nakon završetka terapije

Akne su sve češće problem mnogih mladih ljudi. Pojavljuju se već u pubertetu, kod djevojčica to je u dobi od devet godina, a kod dječaka nešto kasnije. Teži oblici akni pojavljuju se također ranije kod djevojčica, uglavnom u dobi između 16. i 17. godine, a u dječaka između 17. i 19. godine.

U početku, u ranoj pubertetskoj i pretpubertetskoj dobi, akne se nalaze pretežno u središnjim dijelovima lica – sredina lica, nos i brada, a kako dijete sazrijeva, akne se pomiču sve postraničnije pa se šire na postranične dijelove čela, obraza i brade.

U odrasloj dobi, pogotovo u žena, akne se najčešće nalaze na području ruba brade i donjeg dijela lica kao i na vratu. To su mjesta na kojima u muškaca raste brada i najbogatija su sa lojnim žlijezdama. Pojava akni nakon puberteta kao i prisutnost nakon izlaska iz puberteta, češće se viđa u žena.

Čimbenici za nastajanje akni

Akne nastaju zbog utjecaja brojnih čimbenika od kojih su najčešći utjecaj hormona, prekomjerna proizvodnja masnoće, zatvoreni izvodni kanali te povećana kolonizacija bakterija.

Akne se primjerice rjeđe viđaju u tinejdžera u zemljama Dalekog istoka što se pripisuje njima svojstvenom načinu ishrane. No, kada se oni počnu hraniti fast food-om i piti kalorična gazirana pića i hranu sa visokim glikemijskih indeksom kakva je zapadnjačka brza prehrana, tada i oni počinju imati akne kao i njihovi vršnjaci iz drugih krajeva svijeta. Dakle i prehrambene navike daju svoj doprinos pojavnosti akne, odnosno mogu pojačavati upalni proces.

Što se tiče vrsta akni, one se također dijele na nekoliko tipova. Postoje novorođenačke akne, dječje akne, akne u odrasloj dobi, acne fulminans, mehaničke akne, tropske akne, akne zbog istiskivanja upalnih promjena, akne zbog djelovanja kemikalija, akne izazvane lijekovima

Liječenje akni

Liječenje uglavnom obuhvaća lokalnu terapiju koja se satroji od različitih gelova, krema i pilinga, terapiju antibioticima, liječenje laserskom terapijom, ali i hormonskom terapijom.

No ono što je često predmet rasprave je lijek Roaccutane. Mnoge su podjele oko tog lijeka većinom zbog mogućih nuspojava koje su navedene u uputama o korištenju lijeka.

O liječenju Roaccutanom i problemu aknama s kojima se susreće velik broj mladih razgovarali smo sa predstojnicom klinike za dermatologiju KBC-a Split, Neirom Puizinom-Ivić te splitskim psihijatrom Tomislavom Franićem.

Naime, ovaj lijek koji stvara kontroverze na tržištu je već skoro 35 godina. Nuspojave su liječnicima poznate, a od njih se očekuje da upoznaju i pacijente s tim istim nuspojavama.

Roaccutane sadrži derivat vitamina A, poznatijeg kao izotretinoin koji se prepisuje najtežim oblicima akni, ali i blažim koji su skloni stalnim pogoršanjima.

On sprječava lučenje masnoće i upalnih procesa. Lijek je uglavnom rezerviran za teški oblik akni koje ne reagiraju na ostale oblike terapije. Rutinski se daje tijekom 4 do 6 mjeseci u dozi ovisno o težini osobe.

Osobe sa težim oblikom akni mogu primijetiti prolazno pogoršanje na početku primjene lijeka, ali taj učinak je uglavnom kratkotrajan i lijek se može nastaviti primijenjivati.

Prije početka liječenja potrebno je provjeriti kompletnu krvnu sliku, testove jetrene funkcije i razinu lipida, a potom nakon jednog te nakon četiri mjeseca. U rijetkim slučajevima poremećaji jetrene fukncije i povišenje masnoća u krvi ograničavaju liječenje.

Lijek je opasan za trudnice i žene u reproduktivnoj dobi

Izotretinoin, sastavni dio ovog lijeka uzrokuje teško oštećenje ploda, pa nesmotrena primjena tijekom početka trudnoće rezultira medicinskom indikacijom za pobačaj. Stoga se uvijek prije uvođenja lijeka djevojkama mora naglasiti potreba za kontracepcijom koja mora trajati i nekoliko mjeseci nakon prekida terapije. Naime lijek je derivat A vitamina koji je topljiv u masti pa ako osoba ima više masnog tkiva, lijek se može zadržati i polagano otpuštati i nakon prekida uzimanja. Istodobno uzimanje kontraceptiva je dobar savjet premda je to opterećenje za jetrene enzime.

Ostale nuspojave izotretinoina uključuju suhu kožu, suhe i upaljene usne i oči, krvarenje iz nosa, crvenilo lica, bolove u mišićima, povišene masnoće u krvi i opadanje kose. Nuspojave se dobro podnose osobito ako se postiže dobar terapijski odgovor, a uvijek ih valja naglasiti prilikom uvođenja lijeka.

O djelovanju ovog lijeka doktorica Puizina-Ivić kaže:

"Roaccutane je bez dvojbe jedini lijek na tržištu koji može smiriti upalne promjene u najtežim oblicima akne. Uvijek valja napomenuti da se tijekom uzimanja ovog lijeka ne smije zatrudniti. Lijek je jako dugo na tržištu tako da su njegove nuspojave dobro znane svima od najšeće suhoće kože i usana, potom povišenja masnoća u krvi (što rade derivati A vitamina) do promjena u strukturi tetiva velikih mišića što je od neobične važnosti za sportaše.

U svakom slučaju djelotvornost i ishod liječenja nadjačava nuspojave. Važan je čimbenik i psihička komponenta koja nakon primjene izotretinoina id u prilog boljoj kvaliteti života. Djeca i mlade osobe počinju izlaziti vani, družiti se sa prijateljima što poboljšava njohovo psihičko zdravlje. Jedna od nuspojava koja se pripisivala ovom lijeku su depresivna stanja koja su moguća u osoba koja su im i inače sklona. To se događa zbog djelovanja na određene ciljne molekule u jezgri koje imaju veze sa radom štitnjače", kazala je Neira Puizina-Ivić.

Roaccutane i utjecaj na mentalno zdravlje

Naime, neke od nuspojava koje su također navedene u opisu lijeka su i depresivna stanja, anksioznost, samoubilačke misli pa čak i samoubojstvo.

U uputama lijeka navodi se da "je potreban poseban oprez u bolesnika s depresijom u anamnezi, a sve bolesnike treba nadzirati kako bi se uočili mogući znakovi depresije te ih prema potrebi uputiti na odgovarajuće liječenje. Međutim, prekid liječenja izotretinoinom možda neće biti dovoljan za ublažavanje simptoma te može biti potrebna daljnja psihijatrijska ili psihološka ocjena".

O djelovanju lijeka na mentalno zdravlje te o djelovljanju akni na psihološko zdravlje razgovarali smo sa psihijatrom Tomislavom Franićem, koji se u svom radu bavi sa mladima ljudima, ali je također u svojoj mladosti koristio lijek Roaccutane.

"Osobno nisam imao pacijenta koji bi imao psihičke smetnje a da bi one bile povezane s izotretinoinom. Iskustvo koje imam je da sam ga u mladosti osobno uzimao da mi je jako pomogao, doslovno riješio problem. Imao sam neke nuspojave koje su bile dosadne ali ne i opasne, poput sušenja usta i pucanja usana.

Od psihičkih posljedica poznato nam je i nije nikakva novost da su moguće i nuspojave na planu psihičkog zdravlja. U bolesnika liječenih izotretinoinom prijavljeni su depresija, pogoršanje depresije, anksioznost, sklonost agresiji, promjene raspoloženja, psihotični simptomi te vrlo rijetko suicidalne misli, pokušaji samoubojstva i samoubojstvo.

Čak ako se ove smetnje i pojave to ne znači nužno prekidanje tretmana no potrebno je pojačati oprez i još obzirnije pratiti pacijenta. No koliko mi je poznato kolege dermatolozi su jako oprezni s ovim lijekom koji na koncu ima svoje važno mjesto u liječenju akni. To liječenje mora biti kao i svako drugo liječenje u medicini promišljeno. Dakle u pravoj indikaciji, u pravoj situaciji u odgovarajućoj dozi uz vođenje svih potrebnih mjera opreza", kazao je Tomislav Franić.

Postoji li alternativa?

U našoj županiji ovaj lijek prepisuje se kod 5 do 10% oboljelih te prema predstojnici klinike za dermatologiju alternative ovom lijeku nema te smatra da ne korištenjem ovog lijeka i uzimanjem raznih alternativa samo se može pogoršati stanje bolesnika, a s obzirom da su to uglavnom mladi ljudi, posljedice mogu biti velike.

"Alternative za teške oblike akni nema osim derivata A vitamina odnosno izotretinoina. Čak i da se najispravnije hrane, bolesnicima neće biti puno bolje. Odlaganjem uzimanja lijeka omogućava se samo pojačavanje upalnog procesa, a time posljedično i pojava ružnih i neestetskih ožiljaka koji ostavljaju traga na psihički i društveni život mladih ljudi.

Svjesna sam utjecaja društvenih mreža i time manjka ispravne i točne komunikacije kao i informacija, no liječenje i savjete treba prepustiti stručnjacima, jer u protivnom može doći do težih nuspojava upotrebom neispitane kozmetike i različtih pripravaka za koje nema dovoljno medicinskih dokaza o djelotvornosti", kazala je Neira Puizina-Ivić.

Percepcija vlastitog tijela i psihološki poremećaji

Mentalno zdravlje i depresivnost mogu biti pod utjecajem mnogih faktora, uključujući i objektivne kozmetičke deficite i subjektivnu percepciju tjelesnih nedostataka.

Vidljivi ožiljci, deformacije i kožne promjne mogu utjecati na samopouzdanje no ta su stanja uglavnom rješiva medicinskim tretmanima ili operacijama. U takvim situacija kako nam kaže psihijatar Franić, mladi se puno rjeđe javljaju za pomoć jer uglavnom idu ka rješavanju smetnji, a time rješavaju posljedično i svoje mentalno stanje.

Problem se kod mladih javlja uglavnom zbog subjektivne percepcije tjelesnog stanja, što je ponekad i više štetno, osobito ako ne postoji objektivan razlog.

"Ovdje treba biti ipak jako oprezan jer je estetski doživljaj izgleda inače subjektivna kategorija, ali ponekad zbilja jasno iskače iz nekog prosjeka i uobičajenosti i tada nije čak ni riječ samo o subjektivnoj percepciji nego poremećaju koji je psihički već u svom korijenu. Ovo se odnosi na situacije kada osoba percipira da ima tjelesni nedostatak, čak i ako to drugi ne primjećuju. Ova percepcija može dovesti do negativnih osjećaja o sebi i može biti teže rješiva jer se temelji na osobnim uvjerenjima, a ne na tjelesnoj stvarnosti", kazao je Tomislav Franić.

Jedan od primjera takvih stanja su poremećaji prehrane poput anoreksije nervoze gdje mlade djevojke, a rjeđe i mladići u naravi imaju potpuno iskrivljen doživljaj i poimanje svoga tijela. Body disformic disorder je mentalni poremećaj koji se karakterizira prekomjernom opsjednutosti s percipiranim nedostatkom u tjelesnom izgledu. Osobe s ovim poremećajem ne mogu prestati razmišljati o jednom ili više percipiranih nedostataka ili mana u svom izgledu - mana koja se drugima čini manja ili je uopće ne vide jer ne spada u „prosječno poimanje“ mane.

"Osobe s BDD-om mogu se osjećati toliko sramotno, posramljeno i tjeskobno da izbjegavaju brojne socijalne situacije. Osobno sam liječio mladića koji nije izlazio iz kuće dvije godine jer je mislio da ima ogromne akne koje uopće nisu postojale. Kada imate BDD, intenzivno se usredotočujete na svoj izgled i tjelesnu sliku, ponavljajući provjeru u ogledalu, uređivanje ili traženje uvjeravanja o nedostatku, ponekad satima svaki dan. Moj pacijent je imao suprotno on je prekrio ogledala u kući ili protrčavao kraj njih da se ne vidi u njima. Ta percipirana mana i ponavljajuća ponašanja uzrokuju značajnu tjeskobu i utječu na sposobnost funkcioniranja u svakodnevnom životu.

To zna ići do ekstrema, depresivnosti pa čak i suicidalnosti ili bizarnih akcija. Jedna djevojka je smatrala da ima previsoku liniju vlasišta, te je sama sebi skalpelom razrezala kožu na čelu da bi je zategla. Pokušavala je ići kod plastičnih kirurga da joj to naprave no očito su kolege vidjeli da je to iskrivljena slika i nisu to htjeli učiniti i preporučili su joj psihijatra što nije učinila do opisanog čina", kazao je Tomislav Franić.

Uloga društva u podršci za mlade ljude

U javnosti i medijima često je prikazana slika savršenih osoba, sa 'savršenom' kožom. Samopouznadnje mladih je samim time narušeno. Stvaraju se nerealna očekivanja te mladi koji imaju problema s aknama ili bilo koji tjelesni problem osjećaju se izolirano i usamljeno te se također stvara dojam da su oni jedini koji se bore s tim problemima. Akne nisu ništa neobično ili sramotno već su vrlo čest problem današnjice, a prednost suvremenog svijeta je i postojanje brojnih resursa i rješenja za takve probleme.

"Prije nego se uopće dođe do situacije da je psihijatrijsko liječenje potrebno, potrebno je osvrnuti se na cjelokupnu temu mladih i izgleda. Potrebno je promicanje realističnijih prikaza ljudi u medijima, uključujući one s aknama, to bi pomoglo u smanjenju stigme i poticanju pozitivnijeg tjelesnog imidža. Također je važno educirati mlade ljude o tome što uzrokuje akne i kako se mogu tretirati, kako bi se smanjio osjećaj srama ili izolacije. Tu i mi medicinari i mediji, ali i cijelo društvo imamo još posla", naglasio je Tomislav Franić.