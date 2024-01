Liječnička obitelj Švicarsku je zamijenila Splitom: "Plaća mi je manja, ali imam vremena potrošiti ju"

U kolovozu 2023. godine, Split je postao novi dom obitelji Degen. Barbara Degen, 37-godišnjakinja, rođena je Hercegovka, a Christian Degen 40-godišnjak, Švicarac.

Oboje su liječnici te su rođeni na isti dan, 5. studenoga. Rođendane su tako proslavili u Splitu sa svoje dvije kćeri i obiteljima iz Hercegovine i Švicarske. Barbara je, kako je navela u intervju za Hrvatsku maticu iseljenika, rođena na Širokom Brijegu, kao dijete se više puta selila, a Medicinski fakultet završila u Mostaru. U Švicarsku se preselila nakon završetka studija zbog toga što je bila u vezi s mladićem koji je tamo živio.

"Najprije sam upisala intenzivni tečaj njemačkog jezika te nedugo zatim našla posao kao student na praksi u Menzikenu, kanton Aarau. Početak je bio dosta težak, ja sam još učila jezik, a švicarski njemački se razlikuje od standardnog njemačkog jezika. Kako sam radila na kirurgiji, pola dana bih provela u operacijskoj sali gdje se radi i priča pod maskama. Bilo mi je jako teško razumjeti o čemu se priča kako bih se mogla snaći.

No relativno se brzo, kada gledam sada retrospektivno, to preokrenulo. Već nakon tri mjeseca zaposlili su me kao specijalizanta", kazala je te dodala kako je nakon raspada veze prešla raditi u drugu bolnicu gdje je upoznala Christiana koji je također bio liječnik internist na specijalizaciji.

Djecu uče hrvatski jezik

Par je dobio kći Noemi, a potom kći Niku. Barbara kaže kako ih je i prije dolaska u Hrvatsku učila jezik.

"Hrvatski jezik je dio mene i logično mi je bilo da sa svojim kćerima pričam hrvatski. Stoga sam se trudila u svakoj prilici učiti ih hrvatski jezik. Nakon rođenja prve kćeri Noemi svojim izborom sam manje radila u bolnici, u smislu da sam samo tri radna dana u tjednu radila kako bih mogla biti više s djetetom, jer tamo radni dan traje 12 do 14 sati. Također, objema je puno pomoglo što je moja mama zadnjih 9 mjeseci u Švicarskoj prije povratka u Hrvatsku bila kod nas i pričala s njima hrvatski.

Mama je imala težu fazu u životu i dobro joj je došla promjena, a meni je dobro došla pomoć kako bih mogla raditi i koordinirati poslove oko preseljenja u Hrvatsku. Nisam ni u ludilu mislila da je to toliko posla i ne znam kako bih sve stigla obaviti da mama nije bila s djecom. Taj period s mamom im je dao onaj buster hrvatskog, pogotovo Niki kojoj je bilo dvije godine. Ona je toliko upila hrvatskog da sada kad smo došli u Nike svi padeži štimaju. Kod Noemi se osjetio naglasak jer je ona ipak išla u vrtić u Švicarsku", rekla je te opisala je li proces povratka bio izazovan:

"Proces je zaista dosta težak. Koliko god se čovjek pokušava pripremiti, to je puno više posla nego što čovjek misli. Ali mislim da je vrijedno pokušati i da je vrijedno doći. Pogotovo ako je netko vođen back to the roots i ako ima ambiciju raditi i živjeti 'normalan' svakodnevni život. Ja mislim da je to ovdje moguće i da je to ovdje u jako lijepom balansu".

"Mogućnost da se oboje razvijemo i u profesionalnom i društvenom životu, more, ugodna klima i nadomak Hercegovine faktori su koji su presudili da to bude Split", pojasnila je. Ona sada radi u Domu zdravlja Split, u mobilnom palijativnom timu s još dvije liječnice i tri medicinske sestre.

U Hrvatskoj je bolji balans između privatnog i poslovnog života

"Mislim da smo se dosta dobro prilagodili, nekad mi se čini da se Christian u dosta stvari bolje ili brže prilagodio od mene. Mene birokracija i obim korespondencije nekad izbaci iz takta, a Christian je očito došao ovamo s pretpostavkom da će sve to trajati godinama, on se u to uživio i njega to često ne smeta. Pomaže tu i činjenica što ne razumije sve, a niti ja ne prevedem apsolutno sve", kaže te dodaje kako je na poslu jako lijepo prihvaćena.

Ističe kako je u Hrvatskoj, u usporedbi sa Švicarskom, bolji balans između posla i privatnog života. "Paradoks je da mi je plaća manja, ali imam vremena potrošiti ju", navodi.

"Meni je najvažniji taj balans koji ja imam sama sa sobom da nisam više u kompromisu. To je nešto što sam si najviše priželjkivala i to je tako. Htjela sam da djeca stvore svoj temelj, da uče hrvatski jezik i kulturu i da znaju koliko je važno da se svi sastanemo kao obitelj. Vjerujem da će i Christian bez problema naći posao kada nauči hrvatski jezik, za sada uživa u tome i u vremenu koji provodi s kćerima", zaključila je.