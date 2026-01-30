Liječnici kažu da su ova tri dodatka prehrani čisto bacanje novca

Sve više ljudi danas pridaje veliku važnost snu i njegovu utjecaju na zdravlje. Nedostatak sna može se odraziti na cijeli organizam – od poteškoća s gubitkom kilograma do tzv. mentalne magle i slabije koncentracije. Budući da se mnogi bore s kvalitetom sna, često posežu za dodacima prehrani, no stručnjaci za prehranu upozoravaju da nisu svi proizvodi koji se reklamiraju kao pomoć za spavanje uistinu učinkoviti. Ovo su neki od dodataka koje dijetetičari smatraju beskorisnima, pa čak i bacanjem novca.

Melatoninski gumeni bomboni

Melatonin je jedan od najpoznatijih dodataka povezanih sa snom, no gumeni bomboni s melatoninom često nisu najučinkovitiji oblik. Dijetetičarka Trista Best ističe da se doze u takvim proizvodima mogu znatno razlikovati.

“Doze melatonina u gumenim bombonima mogu se značajno razlikovati između različitih brendova i proizvoda, što otežava postizanje precizne i učinkovite količine”, rekla je za SheFinds. Dodaje i da ovaj oblik često sporije djeluje jer zahtijeva probavu, zbog čega “odgođeni početak djelovanja možda neće odgovarati željenom vremenu spavanja, što može dovesti do slabijih rezultata”.

Dodaci s kamilicom

Čaj od kamilice poznat je po svom umirujućem učinku, no dodaci prehrani s kamilicom ne moraju imati isti efekt. Nutricionistica Lisa Richards upozorava da “učinkovitost dodataka s kamilicom može varirati jer se jačina i kvaliteta ekstrakta razlikuju od proizvoda do proizvoda, što dovodi do neujednačenih rezultata”.

Ističe i da koncentrirani oblik ne djeluje jednako kao čaj, naglašavajući da, za razliku od toplog napitka koji pruža umirujuće iskustvo, dodaci prehrani možda nemaju isti smirujući učinak.

Ljekoviti odoljen (korijen valerijane)

Ovaj se dodatak često navodi kao prirodna alternativa melatoninu, no ne mora pomoći u postizanju kvalitetnog sna. Naturopatski liječnik dr. Wesley Buckle ističe da “istraživanja nisu pokazala značajnu korist za spavanje, a u nekim slučajevima valerijana može izazvati paradoksalnu stimulaciju umjesto opuštanja”.

Kako dodaje, “to je posljednje što je potrebno osobama koje već imaju problema sa spavanjem”.