Lidija Bačić objavila sliku iz novog stana u Zagrebu, pogledajte garderobu

Pjevačica Lidija Bačić nedavno je otkrila da je kupila stan u zagrebačkom kvartu Trešnjevka, a sada je na društvenim mrežama pokazala i dio novog doma.

O kupnji nekretnine govorila je za IN magazin, istaknuvši kako radije ulaže u veće stvari nego u modne dodatke.

"Evo baš sam sad kupila stan na Trešnjevci i uselila sam se. Stvarno je cakum-pakum, od porculanskog sudopera do walk-in garderobe, tako da novi život sad na Trešnjevci počinje", rekla je pjevačica.

Na Instagramu je podijelila fotografije na kojima pozira u mini tamnoplavoj baršunastoj haljini na bretele, a u pozadini se vidi prostrana walk-in garderoba. U opisu objave napisala je "Home sweet home", a prema fotografijama čini se da je riječ o zasebnoj prostoriji prenamijenjenoj u garderobu.

Prostor uključuje stolić za šminkanje s ogledalom smješten uz prozor, dok se nasuprot nalazi zid s policama. Ostatak prostorije zauzimaju ormari izrađeni po mjeri. Na fotografijama su vidljivi ormari s prozirnim staklenim vratima kroz koja se nazire uredno posložena odjeća, kao i ormari s frontama od ogledala u kojima je pjevačica snimila selfije.

Ormari s prozirnim vratima imaju i ugrađenu rasvjetu, što dodatno naglašava preglednost i dojam prostora. Odjeća je organizirana po vješalicama, a garderoba uključuje i ladice te izvlačne police za nakit i modne dodatke.

U istom razgovoru za IN magazin Bačić je otkrila kako joj je pri kupnji stana bila važna kvadratura, ponajviše zbog garderobe.

"Meni treba puno kvadrata. Imam puno robe, da to sve iskače iz ormara, tako da sam u tri spavaće sobe svugdje stavila puste ormare, a moji su mi rekli: 'Da nisi ti malo pretjerala?!'. Ormara nikad dosta za nas žene", kazala je.

Osim zagrebačkog stana, pjevačica trenutačno uređuje i nekretninu u Splitu.

"Isto tako uređujem stan na Žnjanu u Splitu. Kako je krenula gradnja i uredio se nanovo Žnjan, sad izgleda bolje od Rio de Janeira. Rekla sam da moram sebi tamo kupiti stan i evo sad ga tamo uređujem", dodala je.