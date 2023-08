LEKO NAKON ISPADANJA: "Meni bi bilo nekorektno baciti krivnju na Dialla, njegova je prirodna pozicija lijevi bek"

Hajduk je poražen na gostovanju kod grčkog PAOK-a u sklopu 3. pretkola kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu rezutatom 3:0. Svoje je viđenje utakmice trener Leko podijelio pred novinarima:

„Prvo treba čestitati protivniku, znaju braniti rezultat, organizirana su ekipa. Nogomet i boks – dovoljan je jedan udarac kako bi pobijedio. Mi smo od četiri poluvremena danas tri bili bolji, ponosan sam kako su moji momci odigrali danas i u Splitu. PAOK-ova ekipa zna sve, imaju odličnog trenera. Rezultat 3:0 jako je bolan, oni koji nisu gledali utakmicu mogu pomisliti da je PAOK razbio Hajduka. žao mi je igrača i navijača i svih ljudi, žao mi je svih nas. Ova se momčad ne bi osramotila u Europi. Trebaš imati dozu sreće. Teško je u to vjerovati, ali ja vjerujem da je sve kako bi trebalo biti. Morali smo izgubiti zbog nečega, ne znam zbog čega. Bilo je lijepo biti ovdje, ali eto, rezultat je bolan.“

„Meni bi bilo nekorektno baciti krivnju na Dialla, njegova je prirodna pozicija lijevi bek. Jednu je situaciju spasio, pogriješio je, i drugi igrači griješe. Bilo je situacija i kod penala. Iz ovih smo šansi trebali zabiti 2-3 gola. Diallo je igrao na poziciji koja nije njegova, momčad nam nije kompletna, nedostaje nam igrača. Nadam se da ćemo smoći snage i pameti za ići hrabrno dalje. Mi smo htjeli igrati grupu, a sutra ćemo gledati prvenstvo i Kup. Ne bih htio sutra naslove 'Leko traži igrače', nismo kompletni, neću se praviti lud. Odradit ćemo prijelazni rok kako bismo bili bolji nego sada.“

„Sigurno bi nam pomoglo da smo pobijedili kući, ali kvalifikacije su 180 minuta. Razlika je ta da je PAOK tvrda i natjecateljska ekipa koja ima top završnicu i tranziciju. Izdominirali smo prvo poluvrijeme, nije lako doći ovdje na Toumbu pred 30 000 ljudi, trebaš imati gard i stav, ali momci su odigrali sve od sebe. PAOK je momčad koja čeka i koja te kazni. Mi smo stvarali šanse i prilike, ali to te nitko ne pita kada izgubiš 3:0.“

„Plan na poluvremenu bio je nastaviti nogomet i ne gubiti glavu. Bili smo jako dobri na poluvremenu. Subjektivan sam, ali mislim da Hajduk nije nikada izdominirao ovakvo poluvrijeme u Europi. Rekao sam im da trebaju biti mirni, da idu i u napad i u obranu, da se igra 10 na 10, a ne tri na tri.“

„Nismo tražili veću dominaciju, mi smo to imali. Tražili smo sreću nakon 60. minute, nismo ćoravi da ne vidimo da smo dominantniji. Htjeli smo otići u rizik, to nije bilo loše, meni je isto jasno što mislite kad izgubite 3:0. Da nisam mijenjao bilo bi 'Ivan Leko ne mijenja' ili 'Ivan Leko kasno mijenja'. Sad kad mijenjam u 60. minuti ne valja. Pokušali smo sve, zariskirali smo totalno, otišli smo u dva špica. Mogli smo izgubiti 5:0, oni su imali 2-3 kontre. Kad gubiš, karta se tako okrene na tebe. Treba to progutati, priznati poraz, čestitati pobjedniku i ići dalje.“

„Prvenstveno bi opet naivno pohvalio ekipu. Doći sa stavom na ovaj stadion, to prvo zaslužuje pohvalu i ponosan sam na to. Drugo, zabiti gol stvar je trenutka, forme ili nešto. Nikad igraču neću reći nešto kad pogriješi. Trpi, radi i muči, provociraj sreću. Mene su i nogomet i život naučili da sve mora biti sreća. Ni u Splitu se prije 75. minute nismo htjeli otvoriti. Ovdje smo riskirali zadnjih 20 minuta. Žao nam je jer smo pogrliješili i nismo iskoristili puno šansi. Mislim da je ovo sreća jer ćemo iz ovoga nešto naučiti. Nekada ti se treba dogoditi ovako nešto kako bi sutra mogao napredovati“, zaključio je Leko.