Legendarni Jasmin Repeša vraća se u Split: Žuti dobili moćnog mentora!

Stručnom stožeru Splita, u svojstvu mentora, u nastavku sezone priključio se Jasmin Repeša (64), objavio je KK Split.

Iza Repeše je bogata karijera, vodio je niz renomiranih europskih klubova, dva puta je bio izbornik Hrvatske, a na klupi Splita bio je u sezoni 2000/01 kada su "Žuti" došli na korak do Final Foura Suprolige. Pod Repešom Split je tada pobjeđivao Panathinaikos, Ülker, Maccabi, Asvel, CSKA, Lietuvos Rytas, Pau Orthez, Efes Pilsen...

Jasko, dobrodošao na Gripe!