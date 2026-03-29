Legendarni gitarist izgubio bitku s teškom bolešću

Ross “The Boss” Friedman, legendarni gitarist i suosnivač bendova The Dictators i Manowar, preminuo je u 73. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su iz Metal Hall of Famea, čiji je Friedman bio dugogodišnji član. Preminuo je u četvrtak, 26. ožujka, nedugo nakon što je javno progovorio o teškoj bolesti s kojom se borio.

Naime, bolovao je od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), progresivne neurodegenerativne bolesti koja postupno oduzima mišićnu kontrolu. Od iste bolesti bolovali su i Stephen Hawking te Eric Dane.

U emotivnoj objavi njegova obitelj istaknula je koliko mu je glazba značila – bila je središte njegova života, a gitara njegov najvažniji izraz. Iz Manowara su se oprostili riječima kako je ostavio neizbrisiv trag u svijetu heavy metala i punk rocka te izrazili sućut njegovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima diljem svijeta.

Friedman je glazbeni put započeo 1973. godine kao suosnivač punk sastava The Dictators, s kojima je snimio tri albuma. Godine 1980., zajedno s basistom Joeyjem DeMaiom, osnovao je Manowar, koji će postati jedno od najpoznatijih imena heavy metal scene. U bendu je svirao do 1989., nakon čega je sudjelovao u brojnim projektima poput Death Dealera, The Spinatras i Brain Surgeonsa te osnovao vlastiti Ross the Boss Band. Kasnije se povremeno vraćao i nastupima s The Dictatorsima.

Za svoj doprinos glazbi 2017. godine primljen je u Hall of Heavy Metal History, gdje je proglašen “globalnim ambasadorom metala”. U oproštajnoj poruci istaknuto je kako je njegov utjecaj bio nemjerljiv – od sirove energije ranog punka do grandioznosti heavy metala, ostavio je trag koji će trajati generacijama.