Legenda izgleda neprepoznatljivo, rak ga uništava: ‘Napisao sam djeci oproštajno pismo‘

Zvijezda ‘Jurassic Parka‘ Sam Neill (76) otkrio je koju je poruku pripremio za svoju djecu u slučaju da mu preostane još samo nekoliko mjeseci života. Naime, filmska zvijezda podijelila je svoju srcedrapajuću dijagnozu raka krvi u trećem stadiju.

76-godišnja zvijezda otkrila je da je počeo planirati što će poručiti svome sinu Timu, kćeri Eleni i unucima nakon što mu je dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom, javlja Jutarnji list.

"Nisam znao koliko ću dugo moći živjeti. Pa sam pomislio da bih vjerojatno trebao nešto napisati svojoj djeci i unucima jer možda neću više biti ovdje za nekoliko mjeseci. Bilo bi dobro da imaju nešto moje, kao i neke stvari koje sam napravio", poručio je glumac.

Također je otkrio da je počeo uzimati novi eksperimentalni lijek za borbu protiv angioimunoblastičnog T-staničnog limfoma nakon što kemoterapija nije djelovala.

Unatoč obećavajućim vijestima, Neill zna da to neće trajati zauvijek. Liječnici su mu rekli da će jednog dana lijek prestati djelovati, za što je on rekao da je ‘spreman‘.

‘Ni na koji se način ne bojim smrti. To me ne zabrinjava. Nije me to od početka zabrinjavalo, ali bi me živciralo. Iživcirao bih se jer postoje stvari koje još želim napraviti. Vrlo iritantno je to umiranje. Ali ne bojim ga se", dodao je.

Neill je rekao da je prošle godine saznao da ima rak tijekom svog prvog putovanja na Novi Zeland, nakon karantena koje su mu dvije godine praktički onemogućavale povratak kući i susret s obitelji. Njegov sin Tim rekao je za Australian Story da ga je jedva sat vremena nakon očeva povratka na Novi Zeland nazvao liječnik i priopćio mu groznu vijest.

"Kada je poklopio slušalicu i kad smo sjeli, zajedno smo malo plakali. Trebao je to biti sretan dan. Nije uspio ostati", rekao je Tim. "Bio sam u stvarnoj borbi za život. Sve mi je to predstavljalo neki novi život, kao i poprilično alarmantan svijet. Imao sam pred sobom tri ili četiri mjeseca kemoterapija koje su bile brutalne", dodao je Sam.

Tim je otišao posjetiti oca dok je bio na kemoterapiji i užasnuo se kada je vidio koliko je slab.

"Bio sam šokiran, slomio sam se i jedva sam ga uspio zagrliti. Bio je samo kost i koža. A onda mu je zasmetalo što sam se uzrujao zbog toga i govorio mi je da ga izlažem stresu. Rekao sam mu na to - o čemu to pričaš, tata? ", ispričao je Tim.

I taman kad su pomislili da bi se Neillovo zdravlje moglo poboljšati, primio je još gore vijesti - rak se vratio i ovog je puta bio ozbiljniji. Na kraju mu je ponuđen eksperimentalni lijek protiv raka, koji je, na sreću, počeo djelovati. U remisiji je već 12 mjeseci, ali priznaje da je ‘spreman‘ na činjenicu da će u nekom trenutku lijek prestati djelovati.

"Znam da imam rak, ali to me zapravo ne zanima. To je izvan moje kontrole. Ako to ne možete kontrolirati, nemojte se time ni zamarati", rekao je glumac o svojoj bolesti.

Neill sada prima infuzije svaka dva tjedna i to će činiti do kraja života ili dok lijek ne prestane djelovati. "Iscrpljujuće je, vrlo mračno i depresivno", otkriva.

Vijest o svojoj bolesti Neill je prvi put otkrio u svojim memoarima, gdje je već u prvom poglavlju napisao da ‘vjerojatno umire‘, prenosi Jutarnji list.

Neill je BBC-u otkrio da je svoje memoare počeo pisati kako bi si odvukao pažnju od bolesti i ‘dao sam sebi razlog da preživi dan‘. Knjiga se osvrće na 50-godišnju karijeru novozelandskog glumca, kao i na njegovu iznenadnu bolest.