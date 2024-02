LEGENDA HAJDUKA O SPORTSKOJ PRIČI DANA: "Petković je profitirao onim u Rijeci. Sjedio bi na klupi Livaji"

Sukob između Brune Petkovića i Roberta Jarnija je sportska priča dana. Podsjetimo, sada već bivši izbornik U-17 reprezentacije je od strane Izvršnog odbora HNS-a jednoglasno otpušten s pozicije nakon što je izjavio kako će u ogledu Betisa i Dinama navijati za španjolski klub u kojem je igrao.

Dogodilo se to samo dan nakon što ga je žestoko isprozivao kapetan Dinama Petković koji je tom prigodom poručio: "Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klauni. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun."

Balić: Postoje dvostruka mjerila

Slučaj je sad komentirao i Vladimir Balić, bivši golman Hajduka i dobitnik nagrade Hajdučko srce. "Dobra večer i vama. Sasvim sigurno da se ne slažem s tim, Jerko je nešto spominjao riječ 'obitelj', a ja ću vam navesti primjer Davora Šukera koji je ljubio grb Seville dok je bio predsjednik HNS-a, navest ću vam primjer Ćorluke, Dalićeva pomoćnika, koji je govorio za Livaju, reći ću vam o Šikiću koji je kao član Izvršnog odbora sudjelovao u donošenju odluke o otkazu Jarniju, a nedavno je pričao da suci guraju Hajduk.

Postoje dvostruka mjerila. Ako smo mi obitelj, a desilo se u Rijeci da navijač jednog reprezentativca proziva onako kako ga je prozivao, onda je obitelj to trebala riješiti kao obitelj, a ne se skrivati 24 sata. Robert Jarni je dijete reprezentacije bez obzira za koga je igrao. Ja ne razumijem što je on trebao reći u toj situaciji", poručio je Balić za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje što bi bila primjerena kazna, odgovorio je: "Kao što su dobili svi ostali, imali smo primjer kad je Bruno Marić vrijeđao trenera Hajduka pa je kažnjen s guljenjem krumpira u jednom restoranu. Tako mislim da i Robert Jarni ako se nešto ogriješio, jer jedina bitna stvar je - da li je Jarni svojom kvalitetom, ponašanjem i i trenerskim radom činio nekome štetu.

On sigurno nije taj i ako je itko moralna vertikala u HNS-u, onda je to Robert Jarni. Jedino zbog čega je trebao dobiti otkaz je njegova stručnost."

"HNS će kazniti Petkovića tako da peče pizzu"

"Neću gledati utakmicu Betis-Dinamo jer ne gledam ništa osim Hajduka. Vi morate znati da je Hajduk religija i da nemojte očekivati od nas koji živimo ovaj klub i koji smo dio ovog kluba da navijamo za nekog drugog. Mi to nećemo niti ćemo ikad raditi niti je to navijač Hajduka radio", dodao je.

Na kraju je upitan za komentar o tome kako se Petković ponio, a on je zaključio: "Bit ću umjeren u odnosu na ono što mislim. On ne smije spominjati ime Roberta Jarnija jer Jarni je institucija za njega koja se dokazala.

Bruno je profitirao na tom obiteljskom putu u Rijeci jer bi on sjedio u reprezentaciji, a Livaja bi igrao. To je sramotna izjava, mislim da će HNS i njemu dati neku žestoku kaznu, on bi možda mogao peći neku pizzu u obližnjoj pizzeriji."