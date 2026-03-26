Lažni Thompson kontaktira fanove: Stiglo važno upozorenje s njegove stranice

Službena stranica Marka Perkovića Thompsona upozorila je na povećan broj lažnih profila i stranica koje se na društvenim mrežama predstavljaju u njegovo ime.

Kako navode administratori, nepoznate osobe kontaktiraju fanove putem privatnih poruka, lažno se predstavljajući kao sam Thompson, pritom pokušavajući zadobiti povjerenje i u pojedinim slučajevima tražiti novac.

Također, upozoravaju i na stranice koje se lažno predstavljaju kao službeni zastupnici ili predstavnici pjevača, naglašavajući da takve tvrdnje nisu točne.

Iz Thompsonova tima ističu kako postoje samo jedna službena Facebook stranica i jedan službeni Instagram profil, koji su jasno označeni plavom oznakom verifikacije. Dodaju i da njegove profile od početka vode isti administratori.

Posebno naglašavaju kako ni Marko Perković Thompson osobno, niti članovi njegova tima, nikada prvi ne šalju privatne poruke fanovima.

Građanima savjetuju da ne odgovaraju na sumnjive poruke, ne šalju novac nepoznatim osobama te provjere ima li profil oznaku verifikacije. Također, pozivaju na prijavu lažnih profila i izbjegavanje sumnjivih stranica.