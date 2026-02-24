Lavina na sjevernim padinama Kamešnice odnijela je život legendarnom splitskom alpinistu. Poginuo je prije 13 godina: "Ostali smo bez Ede"

Na današnji dan 2013. godine poginuo je Eduard Retelj, legendarni splitski i hrvatski alpinist

Prošlo je točno 13 godina od tragedije koja se dogodila na sjevernim padinama Kamešnice. Naime, lavina je zahvatila četiri hrvatska planinara, a život je izgubio Eduard Retelj, legendarni splitski i hrvatski alpinist.

"Znali smo snagu stihije, ali do kraja smo uvjeravali sami sebe da su čuda moguća. Na žalost, ovog puta nije bilo čuda. Ostali smo bez Ede", napisao je tada u svom oproštaju od Eduarda Retelja na stranicama HGSS-a poznati hrvatski alpinist Stipe Božić.

Ede se danas prisjetila i HGSS Stanica iz Splita.

In memoriam: Edvard Edo Retelj 2013.-2026.

"Veliki su ljudi ogoljeni potpuno u svojoj jednostavnosti i skromnosti. Mogu svijetu ponuditi cijeloga sebe, a da ništa ne izgube od sebe. To su ljudi koji su povezani sa svijetom, ponizni pred veličinom života, ljudi koji znaju probuditi osjećaje kod drugih i koji u drugima pobuđuju osjećaj da su i oni veliki. To su ljudi koje kad jednom sretnemo, želimo ih ponovno sretati.

A ljude koji u život i druge ljude ugrade dio sebe, nastavljamo sretati i nakon njihove fizičke smrti, jedan pogled u daljinu i vidimo ih u vjetru što širi sreću u oblaku…" (A. M.)

Dana 23. veljače 2013. napustio nas je Edvard Edo Retelj koji je prilikom zimskog uspona na najviši vrh Kamešnice stradao u lavini.

Retelj je bio dugogodišnji član HGSS Stanice Split, član HPD "Mosor" iz Splita, penjačko-alpinističkog kluba "Macaklin" iz Splita čiji je bio osnivač i predsjednik te iskusni alpinist i sjajan mentor.