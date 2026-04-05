Lana Jurčević progovorila o problemima u vezi: "Kako smo uopće došli do ovdje?"

Naša pjevačica, 41-godišnja Lana Jurčević u prosincu je otkrila kako je ponovno u drugom stanju, a sa samozatajnim partnerom Filipom Kratofilom već ima dvogodišnju kćerkicu stranog imena Mayla Lily. Sada je na Instagramu otvoreno progovorila o njihovoj vezi.

"Antiinstagramski ‘brak’. U kojem nisu samo idilične slike i priče, pa onda šok svima: rastava. A naša priča ide ovako: skoro 9 godina zajedno. Jedna mala već trči po kući, druga samo što nije pokucala na vrata. A mi? Mi surfamo na valovima od ‘Dođi da te zagrlim’, do ‘Ne obraćaj mi se danas više’. Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku... Kad smo se gledali preko sobe i mislili: ‘Kako smo uopće došli do ovdje?’ I onda bi opet došao neki mali trenutak - ja ne znam koji on to superpower ima, ali me i najljuću zna nasmijati. I to s takvom nekom gluposti da se ni dijete u vrtiću tom ne bi nasmijalo", započela je Lana svoju podužu objavu uz fotografiju na kojoj je pokazala goli trudnički trbuščić.

"Naučili smo da ljubav nisu samo leptirići i da ima perioda kad dišemo na škrge. Pa neprospavane noći, borba svakog za sebe samog, pa planovi koji propadnu... Ali i ovo - ruka na trbuhu i osjećaj da, unatoč svemu, gradimo nešto stvarno i veliko i da idemo dalje. Jer, ljudi kad dobiju djecu su na najvećem testu. Sve se mijenja. Mijena se dinamika svega, mijenjaju se i ljudi. Testiraju se granice, testira se međusobni odnos, partnerski, roditeljski... Testira se strpljenje, kapaciteti, trajanje baterija svakog od nas, zbrajanje koliko je tko čega napravio... I tako možemo u nedogled. Ali još uvijek smo tim. Ponekad klimav, tvrdoglav, svatko tupi po svom, pa onda oboje popustimo. I zato smo i dalje u timu. A valjda smo nešto i naučili nakon prvog puta. Pametniji, iskusniji? Nadam se. P.s. Objeručke prihvaćamo savjete oko toga kako preživjeti dolazak još jedne bebe i hendlanje todlera u isto vrijeme u noćima bez kraja", zaključila je Lana Jurčević na Instagramu.