LANA JURČEVIĆ JE SKORO ZAPALILA KUĆU! U novom videu otkrila šokantne detalje: "Niti jedem, niti spavam..."

Lana Jurčević nedavno je rodila kćer. Kao i svaka novopečena majka, tijekom prilagodbe na novu ulogu životni joj se ritam okrenuo za 180 stupnjeva.

U svom novom TikTok videu podijelila je najveće 'probleme' koji ju trenutno muče.

"Ja se dignem, a zapravo ne može se to ni zvati da sam se digla jer nisam ni zaspala. Otkad je ova mala došla, sna ni za lijeka. Nego ja kao dođem do dnevnog boravka i ne znam što ću prije, hoću nju ili sebe nahraniti. Kako će se mlijeko stvoriti ako nisam jela...", započela je u videu Lana, pa nastavila:

"Nema ništa za jest, jedino palenta s onim bubama unutra, a šta sad, neću sad birati, to je jedino što imam. Međutim, zaboravim da se to kuha, za 45 minuta se speklo, prepeklo, crno bilo, i mislim si: nema veze, prelit ću jogurtom, da ne umrem od gladi. Niti jedem, niti spavam, a vidi me što sam lijepa", našalila se lijepa Lana na svoj račun.