KVARNER - SPLIT 77-112: Splićani upisali prvu ovotjednu pobjedu

Košarkaši Splita danas su od 19 sati igrali utakmicu 17. kola SuperSport Premijer lige protiv Kvarnera u gostima, a slavili su Splićani uvjerljivim rezultatom 77:112, a koji su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (21:27, 23:33, 16:28, 17:24).

Najistaknutiji igrač Splita bio je Marinelli sa 16 pogodaka, 1 skokom, 5 asistencija i 1 ukradenom loptom, a potom Drežnjak s 15 poena, 4 skoka i 2 asistencije; Wiggins s 13 poena, 7 skokova i 1 blokom; Jordano s 13 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Stephens s 12 poena i 1 skokom; Myers s 10 poena, 2 skoka i 6 asistencija; Kučić s 10 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Sikirić s 9 poena, 8 skokova, 3 asistencije i 1 blokom; Perasović s 9 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Dragić s 3 poena, 9 skokova i 7 asistencija te Svoboda s 2 poena.

Split će iduću utakmicu odigrati 19. siječnja u gostima kod Borac Mozzarta u sklopu 15. kola AdmiralBet ABA lige u grupi A.