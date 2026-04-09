Kustić, Subašić i otac Svetko odali počast Hrvoju Ćustiću 18 godina nakon tragične smrti

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i Danijel Subašić, legendarni vratar Vatrenih, a danas član stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića, obilježili su 18. obljetnicu smrti Hrvoja Ćustića, nekadašnjeg prvotimca Zadra i mladog hrvatskog reprezentativca koji je tragično stradao 2008. godine na prvenstvenoj utakmici između Zadra i Cibalije.

Kustić i Subašić su u društvu Hrvojeva oca Svetka Ćustića zapalili svijeće i položili cvijeće na njegovom posljednjem počivalištu u Murvici, odajući počast mladiću koji je tragično nastradao na utakmici 26. kola Prve HNL između Zadra i Cibalije prije osamnaest godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U spomen na taj tragičan događaj u Murvici se ove godine održava četvrto izdanje Memorijalnog turnira "Hrvoje Ćustić", na čijem je svečanom otvaranju bio viši savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić, piše HNS.