KUSTIĆ: "Imamo korektne odnose s Hajdukom"

Bruno Marić je zbog skandala oko curenja snimaka iz VAR sobe ponudio ostavku, a prvi čovjek HNS Marijan Kustić ju je prihvatio. Velika afera trese hrvatski nogomet, a gost Dnevnika Nove TV bio je predsjednik HNS-a.

"Jutros sam dugo pričao s Marićem o svemu što se događalo posljednjih dana. Iznio mi je osobne razloge zbog kojih je podnio ostavku. U pitanju su bile ozbiljne prijetnje njemu i obitelji. Shvatio sam razloge i prihvatio sam njegovu odluku'', rekao je Kustić na početku, a onda je komentirao curenje snimki iz VAR sobe:

''Žalosti me način na koji se to dogodilo, ali ako netko misli da se nešto skriva, nemam ništa protiv da se do kraja sezone javno prikažu sve snimke i sva komunikacija sudaca u VAR sobi. Je li se protokol uključio pravilno ili nepravilno, mislim da je bitno da je odluka na kraju točna. Ako se može to napraviti, a ne vjerujem da ne može. Ako su na presici pustili snimku, ali da se pusti prava snimka, da bi sve bilo ispravno. Što se tiče kaosa u VAR sobi, treba znati da je u toj sobi više sudaca i to treba razumjeti ako znamo da suci žele u što kraćem roku donijeti ispravnu odluku.''

Treba li uvesti još kamera?

''Slažem se, razgovarali smo o tome zadnjih 20-ak dana, radit ćemo na tome da se uvede još kamera i da budu odluke što brže i točnije.''

''S Hajdukom imamo dobre odnose"

Kustić je odgovorio i na pitanje je li se čuo s predsjednikom Hajduka Lukšom Jakobušićem.

''Nismo se čuli telefonski, ali poslao mi je dopis na koji sam mu odgovorio kao što bih odgovorio i svakom drugom predsjedniku nekog našeg kluba. Svaki klub ima ambicije biti prvi, pa tako i Hajduk. Imamo korektne odnose s Hajdukom.''

Je li ovo udar na njega kao predsjednika?

"Ne, ne mislim to. Gledam kao predsjednik raditi posao najbolje što mogu, rezultati to najbolje pokazuju"

Je li Bruno Marić bio pogreška ili ne i kad će dobiti nasljednika?

''Nikako. U ove tri godine koliko je bio na čelu Komisije vidljiv je bio velik trud i ogroman napredak u sudačkoj organizaciji. Dobili smo puno mladih sudaca, a suđenje je daleko bolje nego prije. Marić nema još nasljednika i s tim ne treba žuriti. Ivan Novak delegira suce, a ne Komisija, tako da s tom odlukom nećemo žuriti. Javnost će biti upoznata čim donesemo odluku, ali ne znam još kad će to biti'', rekao je Kustić, a onda je dao svoje mišljenje o stranim sucima:

''Zašto ne? Ako budu potrebni, ne vidim razloga zašto bi to bio problem. Bude li Ivan Novak tako procijenio, onda će suditi strani suci.''