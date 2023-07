KROVINOVIĆ NAKON PORAZA OD OLIMPIJE: "Trebamo biti što bolji iz dana u dan i pripremati se za ono najbitnije - Superkup"

Hajduk je u drugoj pripremnoj utakmici poražen od Olimpije minimalnim porazom, 1:0. Svoje je viđenje utakmice iznio kapetan prvog poluvremena Filip Krovinović:

"Čestitke domaćinima i čestitke našoj ekipi. Stvarno sam zadovoljan, bilo bi ljepše da smo pobijedili, ali igrala se jedna muška utakmica. Lijep nogomet s obje strane, mislim da smo dobrim dijelom kontrolirali utakmicu, lijepo smo igrali, vidio se koncept igre, smisao, bilo je prilika s jedne i s druge strane. Nažalost, nismo iskoristili svoje prilike, na kraju su oni zabili takav zgoditak na našu individualnu grešku, ali nema veze, idemo dalje raditi. Sva sreća da griješimo u takvim utakmicama i spremamo se za ono najbitnije, a to je Superkup protiv Dinama".

Osvrnuo se na ekipu:

"Uvijek kažem da tko god da igra, mi smo ekipa, mi smo jedno. Nije bitno tko je igrao u prvih 60. minuta ili u drugih 30. Kao što sam rekao, bilo bi ljepše pobijediti, ali nismo. Vidjela se ideja, vidjela se dobra utakmica Hajduka. Treba samo tako nastaviti, biti što bolji iz dana u dan i pripremati se za ono najbitnije. Sutra je novi dan i idemo dalje".

Prokomentirao je daljnje planove: "Trebamo težiti nekakvoj današnjoj igri, bilo je lijepo gledati, ali trebamo se poboljšavati iz dana u dan. Imamo još tri utakmice, raspodijelit ćemo se, imamo još i puno treninga, ali trebamo se pripremati kako bismo bili pravi kada dođe ta utakmica".

Osvrnuo se i na navijače: "Podrška danas bila je neupitna, uvijek kažem da će nas pratiti gdje god, bilo to na kraj svijeta, bilo to u Ljubljani, bilo to u Splitu ili na nekom drugom gostovanju u HNL-u. Svaka čast, pohvale našim navijačima, pohvale i domaćinima na prekrasnoj atmosferi, prekrasnoj utakmici i svima sve najbolje".