KRKA – SPLIT 105-92: Split izgubio na gostovanju u Sloveniji

Košarkaši Krke i Splita danas su od 17 sati odmjerili snage u Sloveniji u sklopu 17. kola AdmiralBet ABA lige u grupi A. Slavili su domaćini koji su bili bolji rezultatom 105:92, a koji su ujedno bili bolji u prvoj i posljednjoj četvrtini (31:21, 27:20), dok je druga i treća pripala Splitu (26:28, 21:23).

Najučinkovitiji igrač u redovima Splita bio je Dragić s 29 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Kučić s 20 poena, 5 asistencija i 1 ukradenom loptom; Wiggins s 18 poena, 8 skokova i 1 blokom; Myers s 10 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Drežnjak sa 7 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom; Svoboda s 5 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Sikirić s 3 poena i 1 skokom; Antichevich s 5 skokova, 1 asistencijom i 1 blokom; Jordano s 2 skoka i 1 asistencijom; Stephens s 2 skoka te Marinelli.

Split će iduću utakmicu odigrati 7. veljače na Gripama protiv Dubrave u sklopu 20. kola SuperSport Premijer lige.