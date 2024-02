Krivotvorenom osobnom oteo umirovljeniku dva stana i prodao ih za 120.000 eura

Umirovljeni liječnik iz Slovenije B. Đ. (podaci poznati redakciji) ostao je u prosincu 2022. godine bez vlasništva nad dva stana u zagrebačkom centru jer je s njegovom krivotvorenom osobnom iskaznicom netko potpisao ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sa Oliverom Kolobarićem, jednim od glavnih optuženih u aferi "Flajš" u sklopu koje je bila uhićena Ana Karamarko.

Slovenski liječnik tvrdi da ne da nije potpisao spomenuti ugovor, nego dapače da u Hrvatskoj uopće nije bio posljednjih desetak godina, a za Kolobarića, kaže, nikad ranije nije ni čuo.

Stoga je podnio kaznenu prijavu, tužbu i pozvao policiju, ali do danas taj nevjerojatan slučaj se nije maknuo s mrtve točke. Jutarnji list je već pisao o tom slučaju, ali u međuvremenu smo dobili odgovore nadležnih institucija koji su zapravo potvrdili navode slovenskog umirovljenika, a to je da slučaj stoji u mjestu.

Dapače iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu su nam odgovorili da još ‘provode izvide, koji su tajni‘, 14 mjeseci nakon kaznene prijave. Općinski građanski sud u Zagrebu je, pak, u jednom od dva predmeta, koje je slovenski državljanin pokrenuo, prvo ročište zakazao dan nakon što im je Jutarnji list poslao upit, dok se u drugom predmetu proces odmakao nešto dalje.

Ali zvuči doista nevjerojatno da netko danas u Hrvatskoj može uz pomoć krivotvorene osobne iskaznice u uredu javnog bilježnika na zagrebačkom Trnju isprva sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, a potom se i uknjižiti u zemljišnim knjigama kao vlasnik dvije vrijedne nekretnine.

Zatim uz pomoć policije, Kolobarić je obio brave ta dva stana jer, naime, nije imao ključeve, te je i ušao u njihov posjed. Zatim ih je za 120 tisuće eura prodao dalje, odnosno sklopio je kupoprodajne ugovore s tvrtkom Maranu nekretnine d.o.o., koje su se također bez ikakvih problema uknjižile u zemljišnim knjigama kao vlasnik dva stana oteta slovenskom liječniku s početka priče.

Radi se, naime, o stanovima koje je naš sugovornik naslijedio od svoje bake i majke te ih je imao u planu prepustiti svojoj djeci. Međutim, u ovom trenutku više nije njihov vlasnik, a ovih dana susjedi su mu javili da su iz jednog od stanova navodni novi vlasnici počeli iznositi namještaj te je tom prilikom kontaktirao Jutarnji list.

Tom prilikom je B.Đ. pozvao i policiju, ali oni se nisu odazvali, a i ostale institucije pravne države su u ovom slučaju zakazale, i to do te mjere da je njihov odvjetnik, počeo pisati pisma svima na vlasti - od ureda predsjednika, premijera, pa do ministara.

Odgovorili su mu samo iz Ureda predsjednika sa Pantovčaka, koji su poslali dopis odvjetništvu, međutim oni su se opet obratili odvjetniku rekavši mu da se ubuduće obraća njima. I tako je slučaj krađe na temelju krivotvorine prerastao u pravnu zavrzlamu, a postoji dokument slovenske policijske postaje i slovenskog Veleposlanstva da "osoba B.Đ. rođena 1. studenog 1952. godine (koja je potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju) u njihovim evidencijama ne postoji".

"JMBG je ispravan, ali u službenim evidencijama ne postoji. Uz podatak o osobnoj iskaznici navedenog serijskog broja postoji napomena o poništenju iste. Osoba s imenom B.Đ. rođena 20. srpnja 1948...", samo su neki od netočno navedenih podataka na krivotvorenoj osobnoj iskaznici uz pomoć koje je s liječnikom iz Slovenije navodno sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju s kojim se Kolobarić upisao kao vlasnik nekretnina u zemljišnim knjigama.

Do Kolobarića nismo uspjeli doći, no njegov odvjetnik Petar Petrović za Jutarnji list je kazao da se sve odigralo potpuno drugačije.

"Bivši vlasnik stana isprva je tražio posudbu novca 160 tisuća eura, a kad mu je moj klijent rekao da nije banka te da se time ne bavi, kroz desetak dana su dogovorili prodaju ta dva stana po cijeni od 120 tisuća eura. Sukladno tome, napravili su prijepis stana i tako je moja stranka postala vlasnik. Ali nakon toga su nas tužili ti navodni vlasnici iz Slovenije.

Cijeli prijepis je napravljen sukladno zakonu, a u sudskom postupku smo tražili da se pozove vlasnika iz Slovenije kako bi ga se sve ispitalo, ali on to odbija, pa se postavlja pitanje postoji li uopće ta osoba", rekao je odvjetnik Petrović.