Krišto srebrena, Matić brončana u Parizu!

Gledatelji u Parizu poznati su po glasnoći, reaktivnom, ali znalačkom odgovoru na sve što im se postavi. Imali su unaprijed pripremljene znakove za svoje heroje, zastave, glasove i ogroman pozadinski katalog judo povijesti u svojim džepovima. Na najjačem turniru u svijetu, Hrvatska je osvojila srebro i zlato, a za to su zaslužne Katarina KRIŠTO (JK "Dalmacijacement" – Kaštel Sućurac) i Barbara MATIĆ (JK "Pujanke" – Split).

Katarina KRIŠTO u finalu kategorije -63kg se susrela s aktualnom olimpijskom i svjetskom prvakinjom, Clarisse AGBENENOU (FRA). Međutim, nevjerojatno se borila protiv domaćeg favorita, šesterostruke prvakinje Grand Slama u Parizu, šesterostruke svjetske prvakinje i dvostruke olimpijske prvakinje, Clarisse AGBEGNENOU. To Krišto nije nimalo obeshrabrilo, oduzevši svojoj protivnici gotovo dvije minute do golden score-a, dva shida svakom i nekoliko vrlo tijesnih rezultata, jedan koji je prvobitno dat, zapravo je ponovno razmatran. No, Francuskinja za iskustvo bogatija, na kraju je borbu odvela u svoju korist.

"Sretna sam što je medalja tu. Da mi je netko rekao jučer da ću biti u finalu, da ću biti druga, potpisala bi, ali evo uvijek je malo kiselo kada izgubiš u finalu. Sve skupa zadovoljna sam, imala sam jako težak period, ozljede, obaveze na fakultetu. Napokon da sam se vratila na nekakav nivo na kojem želim biti. Ovo je bilo jedno iskustvo koje se nadam da će mi pomoći da dođem do Pariza ovo ljeto, do olimpijskih igara i daj Bože gdje boljeg rezultata ovdje za pola godine", započela je Krišto.

"Naravno same te njene sve medalje iza nje, i cijelo to njeno iskustvo, deset godina starija od mene, znala sam da će biti težak zadatak. Dala sam svojih 300 posto danas od sebe. Mi se viđamo stalno po pripremama i uvijek smo tu negdje li-la, ja nju, ona mene, jedva se natežemo. Danas je ona to malo pametnije odradila, bila je malo iskusnija, pustila je da se izmorim, mene je danas malo želja odvukla. Prevagnulo je na njenu stranu ovaj put, ali ja se nadam, ponavljam za pola godine, nadam se da neće na njenu stranu prevagnuti."

Krišto je na putu do finala upisala četiri pobjede! Bolja je bila od Laure VAZQUEZ FERNANDEZ (ESP), Chaewon SHIN (KOR), Lucy RENSHALL (GBR) i Kirari YAMAGUCHI (JPN).

Dvostruka svjetska prvakinja Barbara MATIĆ sjajno se vratila nakon polufinala te je slavila u borbi za protiv Njemice Giovanne SCOCCIMARRO (GER).

"Mogu reći da sam zadovoljna, unatoč porazu u polufinalu, ali medalja je medalja. Dva turnira zaredom, vikend za vikend super sam se osjećala, mogu reći sada na kraju da sam zadovoljna. Iskreno nakon polufinala bilo mi je malo teško, mislim da je bila greška suca. Kako smo bili van tatamija, ona me uhvatila u zahvat, ja sam uhvatila nogu i sudac nas je u tom trenu trebao vratiti na sredinu borilišta nije. Međutim sudac je tu grešku previdio, ne znam kako da kažem, ponovno je izvukla nogu i otišlo je sve na njenu stranu. Mislim da se stvarno super borila, čak i da sam kontrolirala situaciju, radi toga mi je žao."

Matić je u jutarnjem djelu natjecanja pobijedila Hyeonji YU (KOR), Katie-Jemimu YEATS-BROWN (GBR), Margaux PINOT (FRA), no, poražena je u polufinalu od Miriam BUTKEREIT (GER).

15.000 ljudi uputilo se s kartama u rukama prema dobro poznatom Bercy-u. Nešto što morate doživjeti da bi vjerovali. Kakav je osjećaj boriti se pred punim tribinama?

"Čast mi je i zadovoljstvo, dodatna nekako motivacija. Nema puno turnira gdje dođe ovako veliki broj gledatelja, koji istinski vole judo, koji navijaju, koji se deru kada njihovi gube i kada bacaš njihove koji cijene taj sport, cijene tu muku, tu tehniku do koje treba graditi cijelo to bacanje kroz borbu. Naravno da si sretan, em što baciš, em što te podrži ta cijela ekipa od 15 000 ljudi koja je došla gledati turnir", kazala je Krišto.

"Stvarno mogu reći da je atmosfera baš ono za poželiti. Tribine su pune, light show, svega ima, muzika. Plješće se, navija se, ne samo kada su Francuzi nego kada su i drugi, tako da atmosfera je stvarno top. Nažalost kada se boriš protiv Francuza svi su na njihovoj strani ali eto, stara protivnica Pinot, mislim da smo odlično taktički odradili. Bacanje wazari, zatim gušenje, nije nešto komplicirana bila borba", prokomentirala je Matić.

Nova zvijezda je tu, Katarina Krišto, jedna je od rijetkih koja je osvojila medalju na čuvenom turniru, zasigurno će pamtiti ovo 50-o izdanje u Parizu. Uopće nema sumnje da Matić motivira svoje kolege korak više.

"Mogu reći da je ovo srebro zlatnog sjaja. Iskreno baš mi je drago, odlično se borila. Pokazala je u finalu što zapravo može protiv Clarisse, svi znamo tko je šta je ona i koliko medalja ima. Tako da prikazati ovakvu jednu borbu, svaka čast", dodala je za kraj Matić.

Sutra na tatami izlazi Ivana ŠUTALO. Zlatko KUMRIĆ povukao se s turnira radi manje ozljede.