Kristijan Iličić vodi ekskluzivnu turu po Splitu: Evo što sve uključuje

Hrvatski putopisac Kristijan Iličić, poznat po tome što je proputovao sve države svijeta, najavio je novo iskustvo koje će, ovaj put, organizirati – u Splitu.

Kako je podijelio na društvenim mrežama, u travnju planira voditi manju grupu kroz grad na način na koji ga on osobno doživljava, daleko od klasičnih turističkih ruta i gužvi.

Program započinje kavom i doručkom na pazaru, nakon čega slijedi šetnja kroz Dioklecijanovu palaču uz priče koje, kako ističe, nije moguće čuti na uobičajenim turama.

Nakon obilaska grada, sudionike očekuje i nastavak druženja izvan centra, uz tradicionalnu peka pripremu hrane i čašu vina s pogledom na Klis.

Riječ je o iskustvu koje će biti organizirano za manju grupu sudionika, s naglaskom na opušten tempo i autentičan doživljaj grada. Sudjelovanje je rezervirano isključivo za korisnike Mastercard kartica, a prvi termin zakazan je za 22. travnja 2026. godine.

“Neka iskustva nisu o tome koliko daleko ideš, nego kako ih doživiš”, poručio je Iličić u objavi.