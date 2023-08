KREĆE LUDILO I SHOW PROGRAM Započinje prodaja ulaznica za utakmicu Hajduk - PAOK: Ovo morate znati ako želite na poljudski spektakl!

Hajduk će u 3. kolu kvalifikacija Konferencijske lige igrati protiv grčkog PAOK-a, a prvi susret na rasporedu je 10. kolovoza s početkom u 21 sat na Poljudu. Prodaja ulaznica za taj dvoboj započinje danas u 9 sati.

Hajduk trenutno ima preko 17.500 pretplatnika za novu sezonu što je nezabilježena brojka u novijoj klupskoj povijesti. Podsjetimo, sezonske pretplate vrijede za utakmicu protiv PAOK-a, javljaju iz HNK Hajduk Split.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na hajduk.mojekarte.hr

2) Odjel za članstvo na Poljudu:

Radni dan od 8 do 20 sati

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Makarska

5) Hajduk Fan shop Zadar

5) Kućice oko stadiona na dan utakmice od 17 sati - u slučaju da ostane ulaznica

"Kako bi izbjegli stvaranje gužvi i čekanje u redovima preporučujemo Vam najlakši i najjednostavniji način za kupnju ulaznice putem platforme hajduk.mojekarte.hr", upozoravaju iz splitskog kluba.