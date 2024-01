KREĆE BORBA ZA MEDALJE Večeras Barakude igraju protiv Grčke

Danas u 18.30 Barakude igraju protiv Grčke.

Zvijezde Grčke reprezentacije napadaju polufinale, a mi branimo zlato! Kakaris, Nikolaidis, Papanastasiou, Genidounias i ostali Grci nakon pobjede protiv Nizozemske vrebaju još jedno postolje.

Na zadnjim su Olimpijskim igrama bili srebrni, a doprvaci svijeta iz Japana. No, zlata se nisu nagledali, čak štoviše, bronca im je sa velikih natjecanja često visjela oko vrata. Najbolji rezultat s Europskih prvenstava im je četvrto mjesto 2016. godine.

Hrvatska je uvijek s njima u rezultatskom egalu, imamo ruku na srce bolji igrački kadar, publiku na svojoj strani, te utakmicu manje, dan odmora više. Dakle, u prednosti smo.

Luka Lončar, naš reprezentativac i član Grčkog Olympiakosa sigurno najbolje poznaje protivnike u četvrtfinalu.

"Sad ide nova borba i novi turnir, borba za plasman i odličja. Vjerujemo da smo reprezentacija za sam vrh i da smo spremni za medalju. Grci su jedna odlična momčad koja ima širinu, pokriveni su na svim pozicijama, mislim da su na centarskim pozicijama najjači. Naš način da ih pobijedimo je da im nametnemo ritam plivanja i visok ritam cijele utakmice. Mi smo se malo i fizički odmorili za razliku od njih, tri dana odmora su nam dobro došla. Moramo najprije naći načina da pobijedimo Grčku, da se plasiramo na Olimpijske igre, ali prvo utakmicu po utakmicu. Poslije četvrtfinala su sve jake reprezentacije koje žele do kraja. Naša prednost su pune tribine u Zagrebu jer izvlače najbolje od nas i naravno jaki ritam, dobro plivanje, tako ćemo im zadati puno problema. Pobjeći koju kontru, to bi bilo to", kazao je.

Naš izbornik Ivica Tucak je također najavio četvrtfinale:

"Moramo biti top, top da bi dobili. Izabrali smo teži put, ali šta je tu je. Imali smo dobru utakmicu protiv Crne Gore, žao mi je ljudi koji su bili uz nas, a mi smo izgubili. Ali, i u Zagrebu budite uz nas i mi ćemo odigrati maksimalno dobro. Različiti su psihološki pritisci kad moraš dobit, Grci su osvojili i svjetsko i olimpijsko srebro na posljednja dva velika natjecanja. Vape za zlatom. Toga se malo i bojim", kazao je izbornik

Ima li insajderskih informacija od Bijača i Lončara koji igraju Grčku ligu?

"Pa razgovarali smo, znamo sve o njima, njihov izbornik Vlachos je moj veliki prijatelj, znamo se 20 godina, gajimo prijateljski odnos, jako ga volim, znam njegov način razmišljanja. Dobro je to posložio reprezentaciju. Ali, vjerujem da ih možemo pobijediti. svaki trening pucamo peterce kao vježbu, moramo imati rješenja za sve scenarije", rekao je izbornik.

Igrač više je bio problem zadnje dvije utakmice...

"Teško mi je o tom govoriti, gledao sam mislim 16 puta zadnju utakmicu. Imali smo i četiri na tri u zadnjoj fazi igre, stresne su bile zadnje minute, promašiš peterac, ušli u nervozu, gol koji smo primili zadnji nije bio regularan. Sve to treba izbjeći jer sad ide borba za medalju, nema više prostora za greške", zaključio je Tucak.

Naša je utakmica protiv Grčke večeras u 18.30, ako pobijedimo idemo u polufinale.

Ostali parovi četvrtfinala danas su: Mađarska - Srbija u 15.00 sati, Španjolska - Rumunjska u 16.30, te Italija - Crna Gora u 20.15 sati.

Sve se utakmice igraju u Zagrebu na plivalištu Mladosti. Svjetsko smo prvenstvo već osigurali, ali ove godine želimo i u Pariz na Olimpijske igre.