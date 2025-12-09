Kraj godine sa stilom – u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića čut ćemo najbolje od klasike, tradicije, jazza i Off ciklusa

Koncertna dvorana Ive Tijardovića i u predblagdanskom vremenu svojoj vjernoj publici nudi izuzetno atraktivan program. Ciklus klasične glazbe donosi nastup uglednog basa Ivice Čikeša uz klavirsku pratnju Vetona Marevcija; Mayales će svojim zanimljivim miksom hrvatske pop i rock baštine oplemeniti Off ciklus; Gradski zbor „Brodosplit“ i KUDŽ Filip Dević pobrinut će se za pravi svečani ugođaj i dašak tradicije, a Chui će održati koncertnu promociju svog prvog live albuma.

Renomirani bas Ivica Čikeš uz klavirsku će pratnju Vetona Marevcija 11.12. u 20 sati u okviru Ciklusa klasične glazbe izvesti sadržajan program koji uključuje djela W. A. Mozarta, V. Bellinija, G. Rossinija, G. Verdija, V. Lisinskog i Ivana pl. Zajca. Premda je već neko vrijeme stalni član ansambla zagrebačkog HNK-a, Čikešovo snažno mjesto u glazbenom životu Splita ostalo je neupitno — njegov glas, umjetnički temperament i scenska karizma itekako su nedostajali splitskoj publici. Na klaviru ga prati Veton Marevci, nekadašnji zborovođa opernog zbora HNK Split. Njihov udruženi umjetnički susret donosi program odabranih bisera operne literature, s naglaskom na hrvatskom opernom stvaralaštvu, u kojem publika Ivice Čikeša prepoznaje njegov dugogodišnji interpretativni autoritet.

Ciklus Off 13.12. u 20 sati donosi nastup zagrebačke grupe Mayales, koja uživa status autentičnog dionika hrvatske pop i rock baštine, čiji su albumi redovito svrstavani u antologijska domaća izdanja popraćena brojnim nagradama u najprestižnijim kategorijama. Struka hvali Mayalesovu glazbu kao onu koja podiže kvalitativnu ljestvicu te širi žanrovske okvire, svaki puta iznova otvarajući nove i višeslojne glazbene horizonte. Predvođena autorskim dvojcem Petrom Beluhanom, Vladom Mirčetom i Lukom Gečekom grupa okuplja vrsne domaće glazbenike i producente te ostvaruje mnoge atraktivne suradnje.

Ciklus tradicijske glazbe donosi nastupe dva omiljena ansambla – Gradskog zbora „Brodosplit“ i KUDŽ-a Filip Dević. Gradski zbor „Brodosplit“ i Hrvatski dom u vrijeme došašća Godine Jakova Gotovca i Ive Tijardovića poklanjaju svojim sugrađanima glazbeni specijalitet – hommage Jakovu Gotovcu, jednom od najvećih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća čija glazba nosi moćna obilježja ovdašnjeg dinarskog folklora, baš kao i mediteransku raspjevanost prožetu senzibilnošću. Koncert je na programu 15.12. u 20 sati. KUDŽ Filip Dević 16.12. u 20 sati izvest će program zanimljivo koncipiran kao miks domaćih i stranih, tradicionalnih i autorskih adventskih skladbi, koji će nas na najljepši mogući način uvesti u ovo praznično doba godine.

Koncertna promocija prvog Chuieva live albuma na programu je 19.12. u 20 sati, a publika će zasigurno i ovaj put uživati u glazbi benda koji se brzo prometnuo u favorite. Chui je hrvatski instrumentalni kvartet koji njeguje ponešto drugačiji pristup jazzu. Spoj suvremene klupske plesne glazbe u kombinaciji s jazzom, progresivnom glazbom, elektronikom i rock'n'roll beskompromisnim pristupom već je prvim albumom („Chui“ Dancing Bear 2012.) osigurao članovima kvarteta kultni status na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Sve informacije o prodaji ulaznica i popustima mogu se naći na stranicama Hrvatskog doma: https://hdsplit.hr/koncerti/detalj/prodaja-ulaznica-i-popusti/ .