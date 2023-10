KRAJ BABLJEG LJETA NA VIDIKU Evo kada stižu kiša i osjetan pad temperature zraka

Kninu je jučer nedostajala tek decimala za zaokruženih 30 stupnjeva. No najviše dnevne temperature zraka od 24 do 29°C diljem Dalmacije najbolji su pokazatelj koliko su temperature više od normale za ovaj dio godine. More doseže 24°C što je poprilična rijetkost za sredinu listopada.

Stabilna i topla anticiklona zadržavat će se nad našim područjem do nedjelje. U nedjelju će nad Italijom i Jadranom formirati plitka ciklona na frontalnom sustavu, što će nam donijeli kraj vremena koje nas je pratilo zadnjih tjedana.

Danas nas očekuje vedro vrijeme. Noću tiho ili burin, danju tiho ili vrlo slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 8 do 14°C, uz obalu i na otocima od 16 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 24 do 29°C.

Vedro će biti i tijekom četvrtka. Noću tiho ili burin, danju tiho ili vrlo slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 7 do 12°C, uz obalu i na otocima od 15 do 20°C. Najviše dnevne temperature od 23 do 28°C.

Pretežno vedro će biti u petak i subotu. Noću tiho ili burin, danju tiho ili vrlo slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 6 do 12°C, uz obalu i na otocima od 15 do 20°C. Najviše dnevne temperature od 22 do 27°C.

U nedjelju nas očekuje više oblaka. Već u noći na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji naoblačenje, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Oborine će se u drugom dijelu dana postupno proširiti na srednju, zatim i južnu Dalmaciju. Zapuhat će jugo koje će na moru povremeno biti pojačano. Navečer podno Velebita jaka bura s olujnim udarima. Zadržat će se toplo, na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka.

Sljedeći tjedan će biti nestabilan uz znatno niže temperature zraka od aktualnih.