[KOTARSKI ĐIR] SNJEŽANA ŠAGO: Na Bolu planiramo uređenje psećeg parka, uređenje zemljane površine ispred DM-a, rampe za nesmetano kretanje OSI i oplemenjivanje površine između HRT-a i Doma mladih

Gradski kotar o kojem se malo priča omeđen je sa zapada: od zapada prema sjeveru Ulicom Domovinskog rata do križanja s Dubrovačkom uli­com, zatim Dubrovačkom ulicom do križanja s Vukovarskom ulicom na jugu, a s

s juga: Vukovarskom ulicom od njenog početka do križanja s Dubrovačkom ulicom. U ovom mandatu Vijeće GK Bol sastoji se od sedam vijećnika i to: tri vijećnika su iz kvote Centar, dva vijećnika su iz koalicije DP, HDS i HSP, jedan vijećnik iz koalicije SDP, Možemo i Nova ljevica i jedan vijećnik iz kvote HDZ-a. Glavna politička ideologija je komunalna ideologija, priča nam Snježana Šago predsjednica kotarskog vijeća Bol.

Komunalna ideologija

- Pohvalno je da je Vijeće GK Bol stabilno i funkcionalno, glavna politička ideologija je komunalna ideologija i u tom smjeru smo definirali način konstruktivnog rada. Temeljni cilj je poboljšanje kvalitete življenja na prostoru GK Bol u svim segmentima koji služe građanima.

Koliko u kotaru živi stanovnika, koliko ih je izašlo na zadnje kotarske izbore od koliko birača?

- U ovoj administrativnoj jedinici Grada Splita živi oko 11.550 stanovnika, s tim da je na zadnjim kotarskim izborima u rujnu 2022. godine broj upisanih glasača iznosio 7.858 od čega ih je svega 503 izašlo na izbore.

Očigledno je da većina građana ne izlazi na kotarske izbore i nadam se da će se izlaznost u budućnosti promijeniti jer su kotarski izbori najvažniji izbori za kvalitetu života njegovih stanovnika.

U tom smislu trebalo bi osnažiti demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih za bolje sutra.

Koje bi naveli nedostatke kvarta, infrastrukturne probleme itd. i na koji način bi se mogli otkloniti?

- Gradski kotar Bol kao urbani prostor ima svoje brojne kvalitete i svoje nedostatke koji nisu nerješivi. Usudila bih se reći da su itekako rješivi uz dostatna financijska sredstva i sudjelovanje Grada Splita u njihovom rješavanju jer je činjenica da kotarska financijska sredstva nisu dostatna za poboljšanje velikih komunalnih problema.

Parkirni kaos

Trenutno je najveći problem kronični nedostatak parkirnog prostora. Radi intenziviranja prometa u kotaru, građani su suočeni s neredom, radi nedostatka izbora primorani su "izmišljati" parkirna mjesta što stvara kaos. Nitko se zbog toga ne osjeća dobro, ali situacija je takva kakva je. Nadamo se da će uslijediti konstruktivno rješenje problema. Čak nam sami građani, koji odlično poznaju svoj kvart, pišu i predlažu sasvim dobra rješenja. Naravno, Grad Split ima odlučujuću ulogu.

Očekujete li veći angažman gradske uprave u tom smislu?

- Ako izuzmemo problem nedostatka parkirnih mjesta, kotar u ostalim segmentima ima uspješnu suradnju s nadležnim odjelima Grada Splita. Što se tiče suradnje, želimo istaknuti odličnu suradnju s gradskom firmom "Parkovi i nasadi" koja je nedavno u sklopu ozelenjavanja na području Bola posadila stabla i postavila slavine s besplatnom pitkom vodom. Također, gradska firma "Čistoća" efikasno pruža svoje usluge, trenutno se postavljaju polupodzemni spremnici s ciljem da se poveća odvajanje otpada.

Imate li pripremljene kakve projekte za povećanje kvalitete života u kvartu, što se trenutno radi?

- Osim realiziranih manjih komunalnih zahvata (rukohvati, građevinska sanacija stepenica u Washingtonovoj, ograda na sportskom igralištu OŠ BOL...) i uređenja kotarskih prostorija, nedavno je realiziran projekt Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u Smiljanićevoj ulici.

Naime, na Javni poziv Grada Splita u travnju 2023. da kotarevi i mjesni odbori prijave projekt koji se ne može realizirati iz kotarskih decentraliziranih sredstava, iz kotarskih sredstava financirali smo projektnu dokumentaciju, prijavili se na natječaj i između 21 prijavljenog osvojili smo prvo mjesto.

Pseći park

Za ovu godinu od većih projekata u planu imamo nekoliko zadataka: uređenje psećeg parka, uređenje zemljane površine ispred DM-a, rampe za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom i oplemenjivanje površine između HRT-a i Doma mladih. Naravno, tu su i manji zadaci kao što je još koji rukohvat i ozelenjivanje manjih površina.

Što mislite da je specifičnost kvarta, što ga razlikuje od drugih, bilo povijesno, sada ili u budućnosti?

- Veći povijesni značaj u kotaru Bol ima Dom mladih Split koji će kao svjedok vremena s početka 1980-tih konačno dočekati potpuno uređenje. Radovi kreću krajem 2024. godine. Po završetku obnove Dom mladih će, kao i do sada, biti mjesto nezavisne, visokokvalitetne kulture urbanog karaktera i razvoja kreativne industrije Splita i okolice.